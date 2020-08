24SATA: Jo\u0161 radite kao vatrogasac u lokalnoj postaji. Kako ljudi reagiraju kad im do\u0111ete ugasiti po\u017ear, spasiti ma\u010dku sa stabla ili ne\u0161to tre\u0107e?

Miočić samo za 24sata: Učim hrvatski, a uskoro i dolazim. Jedva čekam pojesti ćevape

Stipe je za 24sata otvorio dušu i progovorio o planovima za budućnost, novim protivnicima, odnosu s obitelji, balansiranju života vatrogasca i borca te poručio: Jedva čekam doći i pojesti ćevape u Rtini

<p>Hrvat na krovu svijeta. Ili, još bolje,<strong> Hrvatska</strong> je dala najvećeg UFC teškaša u povijesti. Kako god okrenete, <strong>Stipe Miočić</strong> najveća je faca. Više od 80 medija tražilo je razgovor s najvećim UFC borcem svih vremena, no Stipe se odlučio, na vašu radost, za 24sata, najčitaniji hrvatski medij. E, pa udobno se smjestite i pročitajte samo kod nas veliki životni intervju s legendom ovog sporta... </p><p><strong>24SATA: Za početak, što reći nego - čestitke Stipe! Iza vas je teška borba i velika pobjeda prošlog vikenda protiv neugodnog protivnika Daniela Cormiera. Kako se osjećaš sad nekoliko dana poslije? </strong></p><p>- Mogu vam reći da se trenutačno osjećam stvarno odlično i uživam. Odmaram se u krugu obitelji i sad sam fokusiran samo na to. </p><p><strong>24SATA: Koja je bila prva stvar koju ste napravili nakon, slobodno možemo to tako reći, najveće pobjede u vašoj dosadašnjoj karijeri?</strong></p><p>- Čim je borba završila i kad sam proglašen za pobjednika, uzeo sam telefon u ruke i odmah nazvao majku i oca. A onda sam potražio gdje je moja supruga Ryan Marie. Oni su moja najveća podrška i snaga u životu u svemu što radim. </p><p><strong>24SATA: Kakav je osjećaj obraniti titulu prvaka i postati najveći teškaš u povijesti?</strong></p><p>- Pa... Ovaj osjećaj je zapravo jako teško opisati riječima. Ne znam što drugo mogu reći osim da je osjećaj savršen. Ipak, moram naglasiti kako ovo nije samo moja pobjeda. Nisam je samo ja donio i zaradio. Za ovo je zaslužan cijeli moj tim. Toliko naporno smo radili cijelo to vrijeme, a bilo je i jako puno odricanja. Jako sam zahvalan i blagoslovljen što sam okružen takvim ljudima koji su spremni uvijek pomoći. </p><p><strong>24SATA: Pratite li možda hrvatsku borilačku scenu? Znate li nekog od naših boraca? </strong></p><p>- Tu i tamo pratim. Koliko stignem. Mogu reći da sam dovoljno upućen i kad imam vremena pogledam borbe i što se događa u sportu. Kad pričamo o nekim velikim imenima, znam Igora Pokrajca i Mirka Cro Cop Filipovića. </p><p><strong>24SATA: Vi ste ‘GOAT’, kako bi se reklo kod nas ‘glavna faca’ u UFC-u, tko bi za vas bio najveći kad bismo pričali o boksu?</strong></p><p>- Bez ikakvog razmišljanja, za mene je to Floyd Mayweather. Tip je stvarno nevjerojatan boksač. </p><p><strong>24SATA: A koje je vaše mišljenje o Tysonu Furyju? </strong></p><p>- On je stvarno, stvarno dobar. Pametan je borac i svaku njegovu borba je užitak gledati. Za njega se slobodno može reći da čovjek briljira baš svaki put kad uđe u ring. </p><p><strong>24SATA: Tyson Fury ili Anthony Joshua? Koga biste radije gledali s druge strane? Koje je vaše mišljenje o njima? </strong></p><p>- I Tyson i Anthony su odlični borci, ali moj odgovor je - stvarno mi je svejedno. Borit ću se sa svakim koga stave ispred mene. Spreman sam za sve. </p><p><strong>24SATA: Biste li voljeli, imate li zapravo želju, odraditi borbu s njima po pravilima boksa? </strong></p><p>- Naravno da imam. Možda uskoro bude tako nešto. Sve ćemo vidjeti u bliskoj budućnosti i mislim da bi takva borba bila fenomenalna za sve strane. No trenutačno nisam toliko fokusiran na borbe i planiranje borbi, nego na isključivo odmor i uživanje s članovima obitelji tijekom ostatka ljeta. </p><p><strong>24SATA: Primili ste na stotine, a dali na tisuće udaraca... Što, iz vašeg borilačkog iskustva, više boli, udarac u glavu ili jetru?</strong></p><p>- Uh, to stvarno ovisi koliko je jak udarac. Ako je jak, onda boli udarac i u jetru i u glavu. Teško je reći sad ovako nakon borbe, što je zapravo bolnije. Ha-ha-ha. </p><p><strong>24SATA: Nećemo vas pitati s kim biste se sljedećim voljeli boriti, jer ste uvijek dosad govorili da vam je to sasvim svejedno, da ste spremni na sve borce... Ali zanima nas biste li ponovno voljeli odmjeriti snage sa Stefanom Struveom, s obzirom na to da bi nakon pobjede nad njim mogli reći da ste pobijedili baš svakog protivnika koji vam se suprotstavio u kavezu? </strong></p><p>- Volio bih ponovno s njim u ring, ali isto tako, moram reći da nemam problem s bilo kojim borcem. Spreman sam za bilo koga. To je nešto što će se i dogoditi, ali sad je vrijeme za odmor i relaksaciju. Ovoga ljeta ne razmišljam toliko o protivnicima. </p><p><strong>24SATA: Možete li nam reći kao je izgledao vaš trening tijekom pandemije korona virusa, koji je svima nama poremetio brojne planove i utjecao na život. Je li bilo problema ostati u savršenoj formi? U Americi je pandemija uzela podosta maha. Kako ste se vi i vaš tim nosili s tom cijelom situacijom? </strong></p><p>- Imali smo određene restrikcije u dvorani pa nam je to malo otežalo cijelu situaciju oko pripreme za borbu. Nismo je mogli koristiti u punom kapacitetu, tako da smo moj tim i ja morali napraviti plan kako dovesti stvari, kako bi se reklo, u koliko-toliko normalno i optimalno stanje. Morali smo improvizirati s teretanom koju smo radili u mojem podrumu. Trenirao sam, naravno, svaki dan, ali bilo je drugačije nego što bi bila priprema za meč u normalnim okolnostima. Jedan dan bih otišao u dvoranu, a drugi dan bih vježbao u podrumu svoje kuće. Na kraju smo sve uspjeli dovesti u red. </p><p><strong>24SATA: Svi već znaju da mama Miočić ne gleda borbe. Što je s ostatkom obitelji? Imaju li oni živaca i snage pratiti tvoje mečeve? </strong></p><p>- Mama baš nikad ne gleda, a ostatak obitelji prati svaku moju borbu. Zapravo, ni moja baka inače ne gleda kad se ja borim, ali ovu je odlučila popratiti. </p><p><strong>24SATA: Kad planirate opet doći u tvoju Hrvatsku? Imate li planove ovoga ljeta ili...? </strong></p><p>- U Hrvatsku planiram doći čim se ova situacija s globalnom pandemijom korona virusa smiri. I kći Meelah Claire i supruga Ryan Marie jedva čekaju da otputujemo u Hrvatsku malo na odmor i druženje. I, naravno, da vidim oca. </p><p><strong>24SATA: Koje je vaše omiljeno mjesto u Hrvatskoj? </strong></p><p>- Ovo je za mene stvarno teško pitanje, ha-ha. Hrvatska je toliko predivna zemlja s toliko lijepih gradova da mi je jako teško izabrati samo jednog od njih. Zagreb, Zadar, Split... Toliko predivnih mjesta u jednoj zemlji i ne mogu se odlučiti koje mi je najdraže. Ne bi bilo pošteno prema ostalima. </p><p><strong>24SATA: A kakvi ste s domaćom gastronomijom, volite li hrvatsku hranu? </strong></p><p>- O bože, o daaaa! Da, da i daaa! Evo, ovako... Skromno ću vam reći da je to za mene najbolja hrana koja postoji na svijetu. Ha-ha-ha... </p><p><strong>24SATA: A imate li možda neko omiljeno jelo? Nešto u čemu baš uživate? </strong></p><p>- Pa... To bi bili ćevapi, naravno. Bez ikakve dvojbe. </p><p><strong>24SATA: Tu kod nas u Hrvatskoj, ali i širom svijeta, imate jako puno fanova. Koliko vam znači njihova podrška? </strong></p><p>- Naravno da ti znači i da je jako bitno imati podršku publike. Za sve te divne ljude koji prate moj rad i vesele se mojim sportskim uspjesima imam samo dvije riječi: ‘Hvala vam!’. </p><p><strong>24SATA: Puno se pričalo o vašem znanju hrvatskog jezika. Pričate ga dobro ili znate tu i tamo koju riječ? </strong></p><p>- Ma razumijem (kaže na hrvatskom). Sad ozbiljno, razumijem hrvatski jezik, ali još učim kako bih ga znao još i bolje. </p><p><strong>24SATA: Imate neku najdražu riječ? Neku frazu koju ste zapamtili na hrvatskom jeziku? </strong></p><p>- Uuuu... Pa ne smijem je reći u intervjuu, to izlazi u medijima, ha-ha. Naravno, to su one ružne riječi i psovke koje te svi dragi prijatelji uče odmah na početku. Valjda to kod nas tako ide, ha-ha-ha. </p><p><strong>24SATA: Imate kćer od dvije godine. Kako bi biste reagirali kad bi vam jednog dana došla kći i rekla da želi slijediti vaše korake?</strong></p><p>- Ne! Ne! Bože, ne! Nema šanse. Ne bih dopustio da se ona ikad bori. Ja ovo radim zbog nje. Ja se borim za nju. Ne bih volio da krene mojim stopama. </p><p><strong>24SATA: Još radite kao vatrogasac u lokalnoj postaji. Kako ljudi reagiraju kad im dođete ugasiti požar, spasiti mačku sa stabla ili nešto treće?</strong></p><p>- Da, da, evo baš danas idem na posao. U početku ljudi nisu reagirali na moju pojavu, a kako vrijeme sve više prolazi, tako se češće i susrećem s ljudima koji me prepoznaju i reagiraju na moju pojavu. Meni je to jako cool i zabavno, a i ovaj posao radim iz ljubavi. Zaista volim pomagati ljudima</p><p><strong>24SATA: Možete li nam opisati prosječne reakcije ljudi kad vas prepoznaju na nekoj vatrogasnoj intervenciji?</strong></p><p>- Pa uglavnom kažu: ‘O, moj, Bože, šampion je ovdje. Haha-ha. </p><p><strong>24SATA: Što vas je držalo čvrsto na zemlji da ostanete normalan i požrtvovan čovjek, unatoč slavi koju ste stekli i novcu koji ste zaradili? </strong></p><p>- Možda će to zvučati otrcano, ali doista je tako. Za to nisam zaslužan ja. Sve zahvale idu isključivo mojem timu, mojem treneru, mojoj obitelji i, naravno, posebna zahvala ide mojoj divnoj supruzi Ryan Marie. I hvala Bogu na prijateljima koji su uvijek tu da mi čuvaju leđa. I na podršci ljudi koju svakodnevno dobivam. Još jednom im se ovim putem zahvaljujem. </p><p><strong>24SATA: Koji posao je za vas teži? Onaj borca ili vatrogasca? </strong></p><p>- Sve ovisi o situaciji u kojoj se nađem, s kim se borim ili koliko jak požar je trenutačno na nekome mjestu. Nekad je to jedan, a nekad drugi posao. </p><p><strong>24SATA: Ima te li možda neki poseban ritual prije svake borbe? Nešto što vam donosi sreću? </strong></p><p>- Pa... Sa sobom uvijek imam paket pepermint žvaka. Prije borbe uzmem dvije. </p><p><strong>24SATA: Ima te li neku poruku za mlade osobe koje žele ostvariti karijeru poput vaše u borilačkim sportovima? </strong></p><p>- Zabavite se! Naporno trenirajte, a trud će se kad-tad isplatiti. Nikada ne dopustite da drugi ljudi utječu, to jest rade pritisak na vas ako vam to ne odgovara. </p><p><strong>24SATA: I za kraj. Što publika može očekivati još od vas u bliskoj budućnosti?</strong></p><p>- Od mene publika može očekivati samo dobre stvari. Uvijek. Neke dobre stvari tek dolaze, ali polako, ima vremena. Pozdrav svim fanovima u Hrvatskoj!</p>