Miočić se prisjetio ulične šore: Luda žena me udarila, a onda je iz auta izašla moja supruga...

Imam sjajnu priču o svojoj ženi, odnosno o večeri kada sam shvati da ju želim oženiti. Već smo bili zaručeni, a otišli smo u bar nakon meča protiv Andreja Arlovskog (43, 34-20-2), a nakon male proslave smo otišli i pozvali Uber. Bilo naj e petero u društvu, a od bara do auta imali smo 15 metara, a tad je na ulicu istrčala djevojka koja je željela u naš Uber. Bilo je pet stupnjeva, a ona u kratkom topiću, prisjetio se za The Residency Podcast bivši UFC-ov prvak teške kategorije Stipe Miočić (39, 20-4).

Američko-hrvatski borac već je deset godina član najjače svjetske MMA organizacije, a prisjetio se događaja nakon svoje sedme pobjede, odnosno devetog meča u kavezu UFC-a.

- Rekao sam joj: "Prvo, ovo nije tvoj Uber. Drugo, obuci kaput, hladno je". No, ona je počela psovati i vikati da je to njeno, na što sam opet uzvratio da nije, već da je naš i da smo ga mi naučili. Već sam razgovarao s vozačem koji je vidio da smo mi naručili, ali ona je tvrdila drugačije. Maknula se i vikala nešto, a kad sam ušao u auto tip joj je vikao da je budala. Zatim sam se okrenuo, prozor je bio otvoren, a ona je dotrčala i udarila me ravno u oko - govori Miočić.

Dobio je Stipe mnogo udaraca u glavu, ali ovakvi neočekivani su posebno bolni. Ali tu nije bio kraj jer se u sve uključila njegova žena Ryan Marie (34).

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubavna priča Stipe Miočića

- Kipio sam, a prijatelj me uhvatio za prsa da ništa ne učinim. Nisam se mogao pomaknuti, a moja (tad) zaručnica Ryan izašla je iz auta i krenula na dotičnu damu. Vikala je: "Koji si k**ac udarila mog zaručnika, što radiš?!", a ženska je nešto promrmljala. Ryan se izmaknula i bum! Propisno ju je udarila, nisam mogao vjerovati! Pomislio sam "ovo je najuzvišeniji trenutak u mom životu, vrijeme je da odem kući i napravim djecu".

Kako Miočić slovi za mirnog momka koji se vjerojatno nikad nije potukao na ulici, voditelj ga je 'bocnuo' da mu žena ima više uličnih tučnjava od njega.

- Nikada se nije tukla, no kad je to vidjela, nije mogla 'odoljeti'. Cijela je ta priča nekako nadrealna. Prišli su policajci i pitali što se dogodilo, a rekao sam da me zaručnica zaštitila. Ta je žena imala veliki prsten na ruci, mogla mi je iskopati oko. Samo su joj poručili da je dobila što je zaslužila, a shvatio sam tad da Ryan želim kraj sebe cijeli život. Ponijela se kao prava kapetanica - zaključio je Stipe.

