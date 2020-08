No, nije to bila najve\u0107a tragedija u njegovom \u017eivotu, ve\u0107 ona zbog kojoj posve\u0107uje svaku pobjedu. U o\u017eujku 2003., Cormierova tada\u0161nja djevojka Carolyn Flowers rodila je djevoj\u010dicu kojoj su dali ime Kaedyn Imry. Nakon samo tri mjeseca Kaedyn je poginula u prometnoj nesre\u0107i kad se kamion zabio u vozilo u kojem su bili Daniel, njegova djevojka i k\u0107i.\u00a0

<p>U nedjelju nas čeka fenomenalna teškaška poslastica. Treći sudar Stipe Miočića i Daniela Cormiera u samu zoru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Sipe izgledao nakon pobjede nad DC-em</strong></p><p>Stipe Miočić, aktualni prvak teške kategorije <strong>UFC</strong>-a rođen je slavi 38. rođendan za tjedan dana. Rođen je u Euclidu, predgrađu Clevelanda. Otac <strong>Bojan </strong>porijeklom je iz <strong>Rtine </strong>kod Zadra, dok je majka <strong>Kathy </strong>iz <strong>Cetingrada </strong>pored Slunja, ali roditelji su mu se rastali kada je imao tri godine, otac se vratio u Hrvatsku, a majka preudala u Americi.</p><p>Odmalena je prvak bio zainteresiran za razne sportove pa je tako trenirao američki nogomet i bejzbol. U srednjoj školi Eastlake North High nastavio je s bejzbolom i američkim nogometom, ali je krenuo i s hrvanjem. Zbog dobrih igara u dresu Clevelanda i Trevecce na koledžu, imao je sedam 'home runova' i pomogao Trojansima da osvoje naslov prvaka 2005. Za Stipu su se tad zainteresirali i neki MLB klubovi, ali nisu znali da Stipe nešto drugo planira. Prvo je diplomirao marketing i komunikacije, a zatim je krenuo drugim putem.</p><h2>Ubojstvo oca, smrt kćeri</h2><p>S druge strane, UFC šampion teške kategorije, poluteške kategorije, Strikeforce šampion teške kategorije, šampion King of the cage-a, XMMA šampion i dvostruki sudionik olimpijskih igara - sve to je Daniel Cormier. Veliki borac unutar kaveza, a još veći van njega. </p><p>Naime, kada je imao samo sedam godina, na Dan zahvalnosti, Danielu je ubijen otac Joseph. Ubojstvo je počinio otac Josephove druge supruge, ali tada je već Danielova majka Audrey bila u drugom braku i Cormier se već navikao na očuha koji je uvijek bio dobar prema njemu, što mu je, kako i sam kaže, spasilo život u tim trenucima.</p><p>- Nakon što sam izgubio oca bilo mi je jako teško, iako sam bio dijete i nisam potpuno sve razumio. Stanje je dosta ublažio moj očuh Percy koji me je, s majkom, naučio da su prirodni zakoni takvi da, nažalost, više nikad neću vidjeti oca, ali da, bez obzira na to, imam svoju obitelj. On me naučio kako biti prava osoba - rekao je Cormier.</p><p>No, nije to bila najveća tragedija u njegovom životu, već ona zbog kojoj posvećuje svaku pobjedu. U ožujku 2003., Cormierova tadašnja djevojka Carolyn Flowers rodila je djevojčicu kojoj su dali ime Kaedyn Imry. Nakon samo tri mjeseca Kaedyn je poginula u prometnoj nesreći kad se kamion zabio u vozilo u kojem su bili Daniel, njegova djevojka i kći. </p><p>- Nisam znao kako se nositi s tim gubitkom. Ništa i nitko ti u takvoj situaciji ne može pomoći. Izgubio sam svoje prvo i do tad jedino dijete, mislio sam da se nikad neću psihički oporaviti. Najgori osjećaj na svijetu je tako rano izgubiti nekog tko ti je toliko blizak srcu. Onda sam se počeo oslanjati na bliske ljude, svoju tadašnju suprugu Robin, svoje trenere i prijatelje te sam došao do razine da si postavim ključno pitanje: Hoće li me to koštati života ili će loše okolnosti biti inspiracija da sve napravim za Kaedyn? Imam sreće što sam uspio takve tragedije pretvoriti u nešto što će me gurati dalje i motivirati me. Svakog dana želim biti veći borac i bolji čovjek i primjer svojoj sadašnjoj djeci, Danielu i Marquiti - rekao je Cormier.</p>