Miočić za pobjedu dobio najviše dosad, u karijeri ima 4,5 mil. $

Najbolji nastup večeri i dogovorena plaća značili su 830.000 dolara u džepu Stipe Miočića nakon pobjede protiv Cormiera. Američki borac hrvatskih korijena spremio je na svoj bankovni račun pozamašnu svotu, ali u usporedbi s primjerice kolegama iz drugog borilačkog sporta - boksa, njegova je zarada jako mala.

Primjerice, Anthony Joshua je prema Forbesu dosad u karijeri zaradio 55 milijuna dolara, od čega 45 milijuna od borbi. Tj., britanski borac zaradio je točno deset puta više od Stipe Miočića. Samo u borbi protiv Povetkina zaradio je oko 24 milijuna dolara, dok je Stipe u borbi kojoj je zaradio najviše, nije dobio ni milijun. Točnije, za pobjedu protiv Cormiera ukupno je zaradio 830.000 dolara.

Miočić je za prvu borbu i pobjedu protiv Beltrana dobio 'mizernih' 12.000 dolara, a svoju prvu 'stoticu' zaradio je tek pobjedom protiv Maldonada i to zbog nastupa večeri te bonusa za pobjedu. S boljim zaradama počeo je i njegov uspon prema vrhu. Prvo je nokautirao Arlovskog i zaradio 175.000 dolara ( 60 tisuća prema ugovoru, 60 za pobjedu, 50 za nastup večeri i 5 od sponzora).

Zatim su se zaredale i 'ozbiljnije' zarade poput 210.000 dolara nakon osvajanja pojasa prvaka protiv Werduma, 690.000 dolara nakon pobjeda protiv Overeema i dos Santosa. Ngannou mu je donio 640 tisuća dolara, a poraz od Cormiera 790.000 dolara. A onda je u džep spremio i 830.000 dolara nakon vraćanja teškaške titule.

Foto: Instagram

To je velika svota novca, ali s obzirom na zaradu njegovih kolega iz ringa, veoma mala. Dok AJ broji svoji 55 milijuna dolara od boksa, Floyd Mayweather Junior broji otprilike 560 milijuna dolara od nastupa u ringu. Zvuči nevjerojatno, ali tako je. Za usporedbu, Dana White je samo od ulaznica za priredbu u Anaheimu zaradio oko 3 milijuna dolara, a gdje su tu još prihodi od prodaje televizijskih prava, sponzorstava itd.

Boks je još uvijek ipak 'glavna muza' zarade, a vjerojatno će biti i još dugo vremena. Ali, mogao bi se White zapitati, jesu li njegovi 'gladijatori' vrjedniji od onoga što im daje...

ZARADA STIPE MIOČIĆA (prema portalu MMAManifesto)

UFC 136 – W (Beltran) – $12,000 ($6,000 ugovor, $6,000 win bonus)

UFC on Fuel TV: Sanchez vs Ellenberger – W (De Fries) – $66,000 ($8,000 ugovor, $8,000 win bonus, $50,000 Knockout of the Night bonus)

UFC 146 – W (del Rosario) – $20,000 ($10,000 ugovor, $10,000 win bonus)

UFC on Fuel TV: Struve vs Miocic – L (Struve) – $55,000 ($15,000 ugovor, $40,000 Fight of the Night bonus)

UFC 161 – W (Nelson) – $30,000 ($15,000 ugovor, $15,000 win bonus)

UFC on Fox: Henderson vs Thomson – W (Gonzaga) – $40,000 ($20,000 ugovor, $20,000 win bonus)

TUF Brazil 3 Finale: Miocic vs Maldonado – W (Maldonado) – $100,000 ($25,000 ugovor, $25,000 win bonus, $50,000 Performance of the Night bonus)

UFC on Fox: dos Santos vs Miocic – L (dos Santos) – $80,000 ($30,000 ugovor, $50,000 Fight of the Night bonus)

UFC Fight Night: Miocic vs Hunt – W (Hunt) – $60,000 ($30,000 ugovor, $30,000 win bonus)

UFC 195 – W (Arlovski) – $175,000 ($60,000 ugovor, $60,000 win bonus, $50,000 Performance of the Night bonus, $5,000 sponzorstvo)

UFC 198 – W (Werdum) – $210,000 ($65,000 ugovor, $65,000 win bonus, $50,000 Performance of the Night bonus, $30,000 sponzorstvo)

UFC 203 – W (Overeem) – $690,000 ($600,000 ugovor, $50,000 Fight of the Night bonus, $40,000 sponzorstvo)

UFC 211 – W (dos Santos) – $690,000 ($600,000 ugovor, $50,000 Performance of the Night bonus, $40,000 sponzorstvo)

UFC 220 – W (Ngannou) – $640,000 ($600,000 ugovor, $40,000 sponzorstvo)

UFC 226 – L (Cormier) – $790,000 ($750,000 ugovor, $40,000 isplata u tjednu borbe)

UFC 241 – W (Cormier) – $830,000 ($750,000 ugovor, $50,000 Performance of the Night bonus, $30,000 isplata u tjednu prije)

Ukupna zarada: $4,488,000