Miočić: Zna se kako će borba završiti. Dolazim uzeti pojas

Najbolji UFC-ov teškaški prvak u povijesti Stipe Miočić 17. kolovoza u Anaheimu pokušat će vratiti pojas prvaka u svoje vlasništvo. Pojas koji mu je Daniel Cormier oteo nokautom u prvoj rundi prije nešto više od godinu dana.

UFC je za povijesni revanš složio fantastičan video najave, a sjajan event UFC 241 u glavnoj borbi večeri okrunit će upravo Stipe i Cormier.

Od njihova prvog okršaja prošlo je više od godinu dana. Stipe se od tada nije borio i htio je samo revanš s Cormierom. Na kraju ga je i dobio.

- To nije bila moja večer. Nije prošla kako sam htio, ali slušajte, 17. kolovoza će biti drugačije. Zahvatio me jednim udarcem, mislio sam da sam dobro. Znao sam primiti i jače udarce, ali ovaj mi nije najbolje sjeo. Što te ne ubije, ojača te. Tako gledam na poraz - rekao je Miočić pa dodao:

- To me tjera naprijed i čini me gladnijim. Želim pojas natrag. Ovdje se ne radi o pojasu, nego znam da sam bolji borac.

Miočić je nakon poraza uzeo odmor zbog rođenja kćeri, a u posljednjih godinu dana pripremao se samo za ovaj revanš. UFC mu je nudio neke druge borbe, no bivši prvak nije htio niti čuti.

- Puno sam radio na svojim nedostatcima, koje je on možda iskoristio. Puno ću stvari drugačije napraviti ovaj put. Nije upitno da će ova borba završiti pojasom oko mojeg struka - zaključio je teškaš.