'Mirko me zalio vodom u pola noći, umirao sam od smijeha'

S Mirkom je uvijek bilo odlično, užitak se bilo družiti s njim tijekom njegovih borbi. A spačke? Ma njih je bilo uvijek, većina ih ipak nije za javnost, kaže Igor Cvitanović koji je nekoliko puta s Mirkom Filipovićem išao u Japan, čak bio u njegovom kutu.

- Baš uvijek je Mirko bio spreman na šalu, na nekakvu spačku. Radio ih je svima, kako meni, tako i drugim članovima stožera ili običnim gostima nekog hotela. Meni je jednom tako u pola noći kucao na vrata, ja ih otvorim, a on me zalije hamperom vode. A što ću? Ja onako u šoku, ne mogu vjerovati, a on se valja po podu od smijeha. Baš je pravi pozitivac, čudesan dečko.

Što ste najviše na tim putovanjima radili u slobodno vrijeme?

- Ma daleko najviše smo kartali belu. Najčešće smo baš nas dvojica bili zajedno u paru, drugi protiv nas nisu najbolje prolazili, haha. Odličan je kartaš, a uvijek je zanimljivo kartati s njim. I tu je znalo biti raznih tenzija, podigli bismo glas jedni na drugoga, ali onda vam je opet u glavi kako vičete na Mirka, haha. A to i nije najbolja opcija.

- Meni je to sve bilo jako zanimljivo, vrlo poučno. Veliki sam fan borilačkih sportova, a ti su borci zaista nevjerojatne osobe. Pune respekta jedni za druge, a svjesni kako im je gotovo svakoga dana 'glava u torbi'. Mene je doista fascinirao njegov način, ali i priprema za svaki trening ili borbu. Tu stvarno svatko tko dolazi iz nekog drugog sporta može puno naučiti. Jako sam ponosan na te dane provedene uz Mirka, pa i činjenicom da sam i ja bio jedan mali djelić njegove karijere.

Legenda Dinama posebno se prisjeća adrenalina tijekom Mirkovih borbi...

- Ma to je nešto strašno, nevjerojatna je razina adrenalina koja vas obuzme tijekom tih mečeva. Pogotovo kada ste toliko blizu ringa, to je neopisivo. Oduvijek sam bio veliki fan Mirka Filipovića, a ovim mu se putem još jednom zahvaljujem što mi je omogućio da budem uz njega tijekom nekih veličanstvenih borbi - završio je Cvitanović.