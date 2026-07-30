DERRY CITY - RIJEKA 0-1 Kek može biti zadovoljan, njegova momčad (logično) još nije u pravoj formi, ali je znala odgovoriti na čvrstu i agresivnu igru domaćina. I sad čeka finski Ilves...
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Mirna riječka večer u Sj. Irskoj: Todorović se dokazao na startu, a Adu-Adjei opet 'trpa' u Europi!
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Rijeka je, bez većih problema riješila prvu europsku prepreku ove sezone. Nogometaši Matjaža Keka još, sasvim logično, nisu u pravoj formi, ali su i ovako rutinski riješili Derry City. Fruk je pogodio na Rujevici za 1-0, Adu-Adjei već u ranoj fazi gostujuće utakmice odveo Rijeku do pobjede u Sjevernoj Irskoj.
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