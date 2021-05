U predzadnjem kolu kuvajtske lige momčad Al Arabija, koju vodi naš Ante Miše s pomoćnikom Ardianom Koznikuom, pobijedila je Al Sahel i osigurala naslov prvaka. U zadnjem kolu igraju s posljednjom momčadi na prvenstvenoj ljestvici, no to neće ništa promijeniti jer Mišina momčad ima sedam bodova prednosti nad Al Qaadisiyom i više ih nitko ne može dostići.

- Proslava je bila jako emotivna, svi su plakali, od predsjednika, preko menadžera, do igrača i navijača... Toliko su me grlili i ljubili da me strah da sam koronu zaradio. Ako je sad nisam dobio, onda ni neću - kaže nam presretni Ante Miše, kojem je ovo prvi trofej u trenerskoj karijeri. Do sada je doduše bio prvak s Dugopoljem, ali ovo mu je prvi naslov u prvoligaškoj konkurenciji.

Nekad trofejni igrač, od sada je i trofejni trener, baš kao i njegov pomoćnik i nekadašnji suigrač Ardian Kozniku. Obojica su nakon utakmice završili na rukama igrača, dobili su i tradicionalne marame...

- Skupa smo krenuli u ovu avanturu i uspjeli. Presretni smo, pogotovo što nije bilo nimalo lako. Al Arabi već 19 godina čeka naslov prvaka, koji su u međuvremenu osvajali najveći konkurenti Al Qaadisiya i Al Kuwait. I ove godine smo bili od prvoga kola pod njihovim pritiskom sve do predzadnjeg kola, kada je Al Qaadisiya odigrala samo 1-1 s Kazmom...

Uspjeh je za Mišu tim veći kad se zna da momčad pod njegovim vodstvom nije izgubila niti jedan susret.

- Nakon prvog dijela nadali smo se da ćemo biti u borbi za naslov do kraja, ali nismo bili baš optimisti kad je u pitanju osvajanje naslova prvaka. No kad smo dobili Al Kuwait u prvom kolu, vidjeli smo da možemo. Malo sam ih motivirao govorom da želim osvajanje naslova bez poraza, to ih je dodatno napalilo i eto – uspjeli smo. Momčad je jako vjerovala u konačan cilj i u 16 od 17 kola bili smo bolji od protivnika. Samo nas je Al Shabab nadigrao, ali smo ih na koncu pobijedili 1-0.

Miše je na klupi Hajduka imao niz od devet uzastopnih pobjeda i dobio je nadimak "Mister 100%", na klupi Al Arabija se zaustavio na brojci osam.

- Dok sam bio trener Hajduka "pali" smo u završnici susreta u Vinkovcima, a ovdje smo remizirali na gostovanju kod najvećeg konkurenta Al Qaadisiye. I to nakon što smo vodili do 77. minute 3-1 i u završnici primili dva jeftina gola... Ali sad se sve zaboravlja, izdržali smo utrku, bili smo bolji od početka do kraja i na naš naslov prvaka nitko nema zamjerke.

Uspjeh je tim veći što je ostvaren s mladom momčadi za kuvajtske prilike.

- U svakoj utakmici imao sam barem sedmoricu igrača mlađih od 24 godine, dok su konkurenti imali prosjek starosti momčadi od 30 - 31 godinu. Zna se da za trofej trebaš iskustvo, ali mi smo izgurali sezonu s mladim igračima, što nije bilo lako. Pogotovo što smo i fizički bili slabije posloženi od konkurenata koji imaju po 4-5 igrača viših od 190 cm i koji su nadmoćni u prekidima. No mi smo igrali najbolji nogomet, kao nekad Hajduk, dok smo Ardi i ja osvajali prvenstva, ha, ha, ha...

Iako će sezona završiti za par dana, Miše već ima planove što i kako dalje.

- Imam ugovor na još godinu dana, vidjet ćemo hoće li biti ponuda za dalje i hoće li me klub pustiti da bi uzeo neku odštetu. Liga je jako praćena, pogotovo u zemljama u Zaljevu, i sigurno da ovaj uspjeh neće ostati nezapažen. Prvak je uvijek prvak. Osobno, ne bih imao ništa protiv ni da ostanem ovdje. Kuvajtska liga nema dovoljan koeficijent da bi igrali Azijsku Ligu prvaka, ali igrat ćemo Azijsku ligu i tu vidim priliku za iskorak, a želio bih i obraniti naslov prvaka. Klub gradi i novi stadion, volio bih vidjeti i navijače na tribinama...

Za to će trebati i par pojačanja.

- Znate kako svaki trener kaže – trebaju mi još dva igrača. Nama doista nedostaju dva igrača, jedan u zadnjoj liniji i jedan u veznom redu. Ne bih imao ništa protiv da to bude netko od naših iskusnih igrača, koji mogu pomoći klubu, ali i dobro zaraditi. Najbolje plaćeni igrač u Kuvajtu zarađuje 1.2 milijuna dolara po sezoni, to su financijski okviri, a liga nije profesionalna, samo su stranci profesionalci.

Mali nedostatak je što ove godine nisu mogle obitelji u posjetu zbog korone.

- Lockdown je ukinut tek prije par dana, a za dolazak ovdje svatko mora u sedmodnevnu izolaciju u hotel o svom trošku, a onda još sedam dana mora provesti u izolaciji u stanu. Nije bilo smisla maltretirati ih kad ćemo mi i onako za desetak dana kući. Ovdje je i onako već pakleno, danas je 42 stupnja u hladu, možete misliti koliko je tek na suncu. Šalimo se da je Kuvajt dobio ime zbog toga što u njemu "kuva"...