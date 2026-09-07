'Mišić je igrač kakav je trebao 'vatrenima'! A Biliću bi dobro došla i dvojica hajdukovaca...'
Izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za Ligu nacija. Nema petorice u odnosu na SP, a u kadru su Mišić, Beljo, Juranović i Ivanović: 'Petra Sučića vidim kao nositelja u novoj eri reprezentacije', kaže nam Elvis Scoria
S nešto više sijedih vlasi, ali jednako motiviran i gladan uspjeha kao i prije 20 godina, Slaven Bilić sjeo je pred novinare i objavio svoj prvi popis u povratničkom mandatu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentacija se okuplja 21. rujna u Zagrebu, a zatim je tijekom dva tjedna čekaju čak četiri utakmice u Ligi nacija, protiv Češke (26. rujna), Španjolske (29. rujna i 6. listopada) te Engleske (3. listopada).