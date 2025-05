Mišković: Liga prvaka? Netko vozi Ferrari, netko fiću. Nakon ovoga ide rehabilitacija jetre

U četiri dana, njegovi su nogometaši donijeli dvije velike fešte u grad.

- Ovo je baš too much, morat ćemo ići na rehabilitaciju jetre. Ali dobro, sigurno da je lijepo. Slaven je odigrao odlično, mi još bolje i pobijedili za taj jedan gol - započeo je nakon osvajanja Hrvatskog nogometnog kupa čelni čovjek Rijeke Damir Mišković.

- To je sjajan uspjeh za ovaj grad. Neki nas podcjenjuju, ali kad osvojite toliko Kupova, ne znam više ni sam koliko, pet puta Superkup, Europska liga... Za ovaj grad, mene i moju obitelj to je velika stvar. Uspjeh? Vidjet ćemo kad ćemo ići u penziju da je to bio velik uspjeh. Puno veći klubovi u smislu grada i svega iza njih su ove godine iza nas, pogledajte samo što smo napravili zadnjih 13 godina...

Bilo je neki puta i kritika na račun kluba, ali ponovno se s tribina Rujevice orilo njegovo ime. A neki u Hrvatskoj i malo izvan granica bi dobrano platili da se to dogodilo njima.

- Mi koji radimo u klubu nismo bezgrešni. Ako ne radiš, nećeš pogriješiti, a mi radimo. Treba nas podržati, to nam znači, vjerujte u nas, dat ćemo sve od sebe opet. Postavili smo kontinuitet i svi mogu u Hrvatskoj vidjeti da Rijeka funkcionira na odličan način. Vjerujte mi, zbilja je teško voditi nogometni klub. Teško je ako te ljudi ne vole, pogotovo u Hrvatskoj, pogotovo u gradu kao što smo mi. Ako su ljudi protiv tebe onda digni sidro i bježi da te ne vide - rekao je kroz smijeh čelni čovjek Riječana.

Do posljednjeg kola bila je borba u prvenstvu, Dinamo, Hajduk i Rijeka mogli su završiti na prvom mjestu, ali na kraju je drugi trofej prvenstva od neovisnosti uzela Rijeka.

- Prvenstvo je bilo top. Ne samo borba s Dinamom i Hajdukom, nego i s ovim klubovima koji su niže nas i svima su nam oduzimali bodove. Nismo bili najsretniji, nego najbolji, zasluženo smo osvojili prvenstvo. Osvojili smo i Kup, zaslužili smo, nitko nam ništa nije poklonio od početka prvenstva i na to sam ponosan. I na navijače, ne samo na Armadu, nego sve ljude i pozivam ih da ih bude više na tribini ove godine, da se ne čekaju samo zadnje utakmice sezone - objasnio je čelni čovjek Riječana.

Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mnogo je ove sezone bilo dobrih i loših trenutaka, a neki su mu se posebno urezali u sjećanje.

- Negativno mi ostaje u sjećanju Olimpija, ali dobro, prebrodili smo. To je jedna stvar, ali one tri pobjede protiv Dinama, Osijeka i Hajduka pa Kup protiv Hajduka u Splitu plus onaj Menalo pred sam kraj utakmice protiv Varaždina, to je nešto što nas je diglo razinu više - rekao je Mišković.

'Kad će se ovo ponoviti? Možda i druge godine'

A što slijedi za prvog čovjeka osvajača dvostruke krune, bolovanje ili godišnji nakon svega?

- Ma bolovanje, godišnji, meni je ista stvar. Kako ja ne bih vjerovao u ono što radimo? Koji put je teško, koju put ne valja, ali mi opet bacamo pozitivu i to je jedini način da klub funkcionira. Ovaj klub nije baš klub da ga obožava itko osim nas Riječana, jednostavno smo sami protiv svih. Moja familija i ja napravit ćemo sve najbolje, a je li to na kraju dana dovoljno ili ne? Neka ljudi procijene, to je druga stvar.

Pisalo se da je za drugu sezonu već zatvoren budžet.

- Loše čitate. Je li pisalo na ćirilici? Ma ne. Ne zanima me i ne želim uopće pričati o tome. Nije ni vrijeme ni mjesto. Tko god bude otišao, pripremit ćemo se, već se radi na drugim igračima koji će doći. Sve u svoje vrijeme, a sad je vrijeme ljubavi i pobjede - nasmijao se Mišković.

Na istočnoj tribini osvanuo je transparent koji se osvrnuo na jednu rečenicu da je Rijeka dvostruku krunu tad gledala 'sad i nikad više', ali evo je opet. A hoće li doći i u budućnosti?

- Sve ovisi o momentu, mislim da hoće. Naravno, ovisi i o protivnicima i o financijama. A kad će doći, možda čak i druge godine - jasan je Mišković.

Malo tko je vjerovao na početku sezone da bi Rijeka ne samo mogla osvojiti naslov prvaka u HNL-u, a kamoli Rabuzinovo sunce.

- Vjerujem svake godine. Na početku sezone je Rijeci bio cilj biti u vrhu, trinaest godina to ponavljam, ali valjda netko ima čepiće u ušima. Rijeci je bio cilj biti u vrhu hrvatskog nogometa. Što to znači? Da završimo na nekom od mjesta koje vodi u Europu, a ponavljam, ako se pruži prilika za osvojiti nešto više kao naslov i Kup, potrudit ćemo se kao što smo to napravili i prošle godine. Tad nismo osvojili, bili smo u igri i u ligi i u Kupu do zadnjih trenutaka, ali nije nas išlo. Ove nas je godine Bog nagradio da nešto osvojimo, ne bi bilo fer da nismo, kako smo gradili ekipu, a da onda dvije, tri godine ništa ozbiljno nismo osvojili.

Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A nakon osam godina tu je prilika za napad na Ligu prvaka.

- Ma dobro, ja sam tu realan. Ovisi tko će nam doći, ovisi o ekipi. Drago mi je slušati himnu Lige prvaka na Rujevici, ali ako dođe ekipa od 200 300 milijuna eura, OK, potući ćemo se s njima, ali nije realno da prođemo. Dat ćemo sve od sebe, ali to ne znači da ćemo proći. Ako ne prođeno, to nije neuspjeh. Netko vozi Ferrari, a netko Fiću. Kako ćeš dobiti Ferrari? Ako mu se probuši guma. Budimo realni i na zemlji, a onda ćemo mi dati sve od sebe jer ćemo poginuti za to - zaključio je Mišković koji je otišao proslaviti s igračima, a zatim ih i poveo prema Korzu.