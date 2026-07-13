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Mišković o Biliću: Napravili smo dobar izbor. Poznaje Hrvatsku. Cilj je otići na velika natjecanja

Piše Issa Kralj,
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Mišković o Biliću: Napravili smo dobar izbor. Poznaje Hrvatsku. Cilj je otići na velika natjecanja
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Rijeka: Početak priprema nogometaša HNK Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Jedno je biti klupski trener, a nešto sasvim drugo voditi reprezentaciju. Mislim da Bilić ima snagu, želju, volju i energiju potrebne da nastavi putem kojim nas je vodio Zlatko Dalić - rekao je Damir Mišković

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Slaven Bilić naslijedio je Zlatka Dalića mjestu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, a Biliću je ovo drugi mandat kojeg obnaša u toj ulozi. Njegov povratak na kormilo reprezentacije pozdravio je i Damir Mišković predsjednik Rijeke i član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza.

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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Napravili smo pravi izbor. Još jednom mu čestitam, svi smo zadovoljni. On je čovjek koji sigurno može napraviti velike stvari s hrvatskom reprezentacijom i po svemu je pravi izbor - izjavio je Mišković u dnevniku Nove TV. 

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Istaknuo je što je bilo presudno da Bilić preuzme tu ulogu nakon Svjetskog prvenstva. 

- Bio je izbornik, bio je igrač, poznaje Hrvatsku i voli Hrvatsku. Jedno je biti klupski trener, a nešto sasvim drugo voditi reprezentaciju. Mislim da Bilić ima snagu, želju, volju i energiju potrebne da nastavi putem kojim nas je vodio Zlatko Dalić - rekao je i nastavio je: 

- Naši su ciljevi uvijek isti - plasman na velika natjecanja, europska i svjetska prvenstva. Već je to velik uspjeh, a kada se plasiramo, prolazak skupine također je velik rezultat za hrvatsku reprezentaciju - jasan je Mišković. 

Naglasio je kako je najvažnije plasirati se na velika prvenstva. 

- Svi želimo medalje, ali moramo biti realni. Naši su ciljevi uvijek vrh ili nešto više od vrha, ali nije nikakva drama ako se to ne dogodi. Najvažnije je plasirati se na velika natjecanja, a nakon toga sve ovisi o formi i brojnim drugim okolnostima - zaključio je.  

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