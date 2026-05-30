Mišković otkrio bizarnu priču: 'Drugi klub ga je plaćao, a on igrao za nas. Sasvim slučajno'

Hrvatski reprezentativci u subotu su odradili još jedan trening na kojem nije (opravdano) bilo samo Martina Erlića. Svi preostali izabranici Zlatka Dalića bili su u punom pogonu, po prvi put trenirali u jutarnjem terminu. Na Rujevici se u to vrijeme pojavio i predsjednik Rijeke Damir Mišković koji je pričao o brojnim temama.

Victor Sanchez već je "davna" prošlost, nitko u Rijeci nije bio zadovoljan načinom rada španjolskog stručnjaka. I zbog toga bi na Rujevicu uskoro trebao stići Matjaž Kek. Ništa nije još potpisano, ali zaista ne vidimo razloge zbog kojih bivši izbornik Slovenije ne bi opet postao trener Rijeke.

Čelni čovjek Rijeke pričao je o tome kako je teško prave igrače dovesti u HNL, kako se našim klubovima može tek posrećiti ukoliko "ubodu" nekakvog kapitalca. Kao što je Rijeka 2014. godine jednog takvog "upecala" u Brazilcu Moisesu.

- Ma znate li kako smo mi njega doveli? Čista slučajnost! - poručio nam je Mišković, pa započeo:

- Mene u to zove predsjednik Verone i viče na telefon "Damire, pomozi". Nisam imao pojma o čemu se radi. Kaže mi, doveli smo nekog Brazilca, a nemamo dovoljno mjesta za igrače izvan Europske unije. Nisu se na vrijeme riješili jednog drugog igrača iz kluba. I kaže mi, Moises je već u avionu za Veronu, donesi neke, šalove, kape, napravi neku prezentaciju i dođi kod nas u Veronu. Mi ćemo ga čak i plaćati.

Mišković je vrlo brzo krenuo u akciju...

- Napunio sam auto materijalima o Rijeci, napravili smo neki video na kojem su bile samo naše domaće utakmice protiv Dinama i Rijeke, kad je cijela Kantrida "gorjela". I tako smo se našli na ručku, pokazali mu projekt Rijeke, ispričali sve i svašta i eto njega u Rijeci.

Ipak, ni tu nije bio kraj...

- Prvo mu nije bio jasan stadion Kantrida, ja mu odmah na mobitelu izvadim projekciju novog stadiona na Kantridi. I ajde, nekako on ostane kod nas. I prvu utakmicu igramo u Sigetu kod Hrvatskog dragovoljca. Zabije on gol, slavi, a iza gola - livada. Njemu opet ništa nije bilo jasno, a ja mu kažem kako i HD gradi novi stadion, ha, ha.

Moises je ipak ostao u Rijeci...

- Srećom, sljedeću utakmicu doma smo igrali s Hajdukom, tu je bila prava ludnica na tribinama, kao na onom videu što smo mu pokazivali. I tako je on ostao kod nas godinu dana, čak su ga oni i plaćali, mi smo dali nešto sitno. I onda je otišao u Brazil, tamo postao najbolji igrač brazilske lige. Hej, brazilske lige. Dovesti takve igrače je čista slučajnost.

A o tome kako brojni igrači iz većih sredina ne žele u HNL govori i sljedeći podatak.

- Kad smo rješavali Fruka s Fiorentinom, rekli su mi kako na platnom spisku imaju 50 igrača. Hej, 50 igrača, a valjda svaki ima barem milijun eura. I ja im kažem, pa dajte nekog nama na posudbu, igramo Konferencijsku ligu, to je nekima prilika za dokazivanje. I baš nijedan igrač Fiorentine, pa ni oni koji su daleko od prve momčadi nisu željeli doći. Njima je druga talijanska liga puno zanimljivija - završio je Mišković.

Predsjednik Rijeke raspravljao je i o brojnim strancima koji igraju HNL. Neki od njih su preskupi, neki pak ne daju dovoljno. Ali, kako Mišković kaže, "stranac upitne kvalitete puno je jeftiniji od domaćeg igrača upitne kvalitete". Čelni čovjek Rijeke prezadovoljan je klupskim skautingom, svime što rade Darko Raić-Sudar i Antonini Čulina, a na Rujevici će se (čim reprezentacija napusti Rijeku) napraviti novi teren na glavnom igralištu.