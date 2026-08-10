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'VRIJEME JE DA IDE'

Mišković: Volio bih da se Fruk proda, ali imamo jedan dogovor

Piše Jakov Drobnjak,
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Mišković: Volio bih da se Fruk proda, ali imamo jedan dogovor
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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On samo treba ostati miran i igrati, sigurno će doći ponuda. Ponude? Ima puno upita, iz Saudijske Arabije, iz Amerike, iz Rusije, rekao je Damir Mišković o Fruku

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Rijeka je u novu sezonu ušla s četiri uzastopne pobjede. Tri u Europi (Derry City dva puta i jednom Ilves) te Rudeš u HNL-u. Sve pobjede bile su s minimalnom gol razlikom, ali su i dalje pobjede. Drugo kolo HNL-a Rijeka nije igrala jer je susret s Dinamom odgođen kako bi se momčadi pripremile za europske uzvrate. Damir Mišković je za Torpedo Media govorio o aktualnostima u klubu, transferima i budućnosti.

Opisao je situaciju s Tonijem Frukom.

- Ostaje dok ga netko ne kupi. Imamo i usmeni dogovor da produži ugovor ako se ne proda. Volio bih da se proda jer je vrijeme da ide, ali znamo da svatko lupeta u ovom prijelaznom razdoblju, to je normalno, to je dio nogometa. On samo treba ostati miran i igrati, sigurno će doći ponuda. Ponude? Ima puno upita, iz Saudijske Arabije, iz Amerike, iz Rusije... Samo treba odvagati što je njemu najbolje, što je nama najbolje, i da dođe ponuda - rekao je Mišković.

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Zatim je naglasio kako je najveće pojačanje Rijeke ove sezone trener Matjaž Kek, a otkrio je kako bi Rijeka do kraja godine trebala dobiti generalnog sponzora, što bi predstavljalo značajan iskorak u financijskoj stabilnosti i daljnjem razvoju kluba. Govorio je i o Zlatku Daliću.

-  Svi smo mi razočarani kad naš ljubimac ne igra, ali Zlatko je svoj. Ne možeš ti Zlatku reći „mora igrati ovaj ili onaj” i tu je njegova velika vrijednost. U tom trenutku, ovi dečki koji su igrali bili su bolji od Fruka, nažalost. Sjetimo se da je Fruk imao veliku stanku zbog problema s rukom i to je bio razlog što nije igrao - rekao je Mišković pa dodao:

-  Mislim da je Zlatko zadužio sve nas u Hrvatskoj, zajedno s HNS-om, nije on sam. Svi smo mu dali podršku, a on je odradio fantastičan posao i teško će to netko ponoviti u narednih 50 godina. Mislim da je napravio top posao što je otišao, jer je bio na vrhuncu, a svaka greškica počela mu se mjeriti puta 10 ili puta 100. Bolje za njega i za svih da se maknuo, i neka napravi fantastičan posao u Emiratima. Želim mu svu sreću, njemu i familiji.

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