Miškovićeva izjava, "ne govorim vam kao predsjednik kluba nego kao dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, očistit ćemo sudačku organizaciju na dobrobit hrvatskog nogometa", malo me podsjeća na zakletve iz devedesetih. Pamtim naslov "Nikad više Terazije". Malo baca na kandidatkinju u natjecanju ljepote koja želi mir u svijetu i iskorijeniti glad, a nas s pet banki podsjeća i na socijalističke govore "drugovi, mi možemo, mi hoćemo, mi moramo".

Dok ne vidimo prijedlog rješenja, how to, Miškovićeva skoro pa zakletva samo je lijepa želja iz katalog, možda utopije. Samo jedan u nizu proglasa, programa kakvih smo se naslušali od političara i dužnosnika najrazličitijih organizacija. Od povelja Ujedinjenih naroda i svih organizacija kojima su prva dva slova u kratici UN, do manifesta stranaka i sportskih organizacija, svi kao da su prepisali isti tekst. A gotovo se svi mi žalimo na provedbu.

Za razliku od pravosuđa, koje utječe na život svih nas, nogomet zanima zapravo mali dio naroda. Talenta je dovoljno da svakih dvadeset godina budemo treći ili drugi na svijetu. Više nego dovoljno. A ne računamo li the navijače, što je uopće nogometna liga? Gledaju ljudi nekoliko utakmica lokalnog kluba, Dinamo - Hajduk, i polufinale i finale Kupa.

Inicijativa je plemenita, a HNS je ipak manji sustav od države, pa će biti i zanimljivo i zabavno promatrati pokušaj isušivanja dijela močvare, sudačke organizacije. Baš me zanima kako će to ići na nižim razinama. Kerum je postao gradonačelnik Splita i nastupio je otprilike kao Mišković sad. Sve će on to raščistiti, ima do dolaze na posao na vrijeme... Moj se pokojni otac tad samo slatko-kiselo nasmijao i rekao da će se Kerum zaprepastiti koliko će biti nemoćan i kako će ga sve najniži činovnici izluđivati. Da neće moći mrdnuti.

Eto, dok čekamo prvi potez u čišćenju sudačke organizacije, možemo kavanski ćakulati hoće li Mišković uspjeti, hoće li pasti na školovanju kadrova, lakše se rodi Modrić nego sudac, ili će još ponetko stradati jer nije htio plaćati pošteno suđenje, nego je sve prijavio institucijama.