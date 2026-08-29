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OTIŠAO NAKON DEVET MJESECI

Mislav Karoglan više nije trener Ballkanija: 'Osobni razlozi...'

Piše Mato Galić,
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Mislav Karoglan više nije trener Ballkanija: 'Osobni razlozi...'
Split: Konferencija za medije trenera Hajduka Mislava Karoglana uoči utakmice protiv Rijeke | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Ovog ljeta Karoglan je s Ballkanijem krenuo u europsku avanturu. U prvom pretkolu Konferencijske lige kosovski je klub izbacio velški Connah's Quay, no u drugom pretkolu zaustavio ga je irski Bohemians

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Mislav Karoglan (44) više nije trener kosovskog Ballkanija. Nakon devet mjeseci hrvatski stručnjak napustio je klupu kluba iz Suhareke, a kao razlog odlaska klub je naveo - osobne razloge.

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"Mislav Karoglan zbog osobnih razloga odlazi iz kluba. Hvala mu na radu i suradnji tijekom proteklog perioda. Bilo je zadovoljstvo imati ga kao dio naše obitelji, zahvalni smo mu na doprinosu koji je dao našem klubu. Želimo mu puno uspjeha i zdravlja u životu i karijeri", objavio je Ballkani.

Karoglan, bivši trener Hajduka i Istre, na klupu je Ballkanija stigao krajem studenog prošle godine i početak mandata bio mu je vrlo uspješan. Momčad je pod njegovim vodstvom nanizala sedam utakmica bez poraza, no nakon toga uslijedio je pad forme. U idućih šest susreta ostvarila je samo jednu pobjedu, ispala iz Kupa, a prvenstvo je završila na trećem mjestu.

Ovog ljeta Karoglan je s Ballkanijem krenuo u europsku avanturu. U prvom pretkolu Konferencijske lige kosovski je klub izbacio velški Connah's Quay, no u drugom pretkolu zaustavio ga je irski Bohemians.

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