Misli li još tko da nam trebaju otvoreni stadioni? Pogledajte Poljud! Bjelica: Ovo je tragedija

Prva ozbiljnija jesenska kiša, koja je doduše na trenutke u Splitu primila i karakteristike monsuna, pretvorila je kulisu najvećeg hrvatskog derbija između Hajduka i Dinama (2-1) u kišni spektakl koji je zabavljao 24.974 navijača, ali i razgolitila bolnu točku hrvatskog sporta: katastrofalnu infrastrukturu. Pa zaštićeni nisu bili ni oni pod krovom.

POGLEDAJTE GALERIJU: Potopljeni Poljud

Ovo "krovom" uzmite s rezervom jer jasno je da je onaj na Poljudu i dalje pun rupa od nevremena koje je bilo prije 15 mjeseci i još ga nisu sanirali unatoč milijunskoj donaciji Vlade.

Lijevalo je kao iz kabla po travnjaku koji se donekle i držao do pred kraj dvoboja, a kisnuli su doslovno svi. Pa i oni u 60. redu tribina, i oni koji su šetali hodnicima. MAXSport je objavio kako je njihov komentator Mateo Pukšar radio u poplavi. Požalila se i voditeljica Valentina Miletić napisavši u šali "Ne treba nam novi stadion, dobro je sve", a i sami smo iskusili koliko su uvjeti za rad nemogući, bio je tamo i naš reporter Tomislav Gabelić.

- Tragikomično je da 2026. godine dva najveća hrvatska kluba imaju stadione kakve imaju. To je tragedija za hrvatski nogomet. Svi koji su mogli utjecati na to da se stadioni ranije obnove ili da se sagrade novi trebali bi nešto poduzeti. Hrvatska treba reprezentativne stadione. Ne bi nam se smjeli smijati ljudi izvana kad vide kakve stadione imamo. Na Maksimiru je cijeli stadion mokar kad pada kiša. Uvjeti su jadni - rekao je za tportal u razgovoru sa Silvijem Škrlecom Nenad Bjelica, čovjek koji je prošao sito i rešeto HNL-a i koji itekako ima podlogu komentirati tu problematiku.

poljudski hodnici na dan derbija protiv Dinama | Foto: Dalmatinski portal

Slučajno ili ne, na prvoj utakmici na Poljudu nakon premijerove najave kako će Poljud trebati osuvremeniti, kako ne postoji nitko tko kaže da mu je Poljud ružan, i zagovara obnovu umjesto gradnje novog stadiona. Zagovara to i arhitektonska struka, isto kao što u Zagrebu zagovara otvoreno rješenje talijanskog studija VG13 s razmakom između tribina i četiri krova. Uvjeravajući javnost i navijače kako ne razumiju ljepotu toga dizajna.

O tome, priznajemo, nismo mjerodavni govoriti. No, u jedno smo sigurni: gospodo, jesen je tek počela. Dođite na pokoju utakmicu na Maksimir ili Poljud i pokušajte uživati u nogometu, a da ne brinete hoćete li ostati zdravi drugi dan ili hoće li vam što pasti na glavu. Kad skupite ozbiljnu minutažu, procijenite ponovo. Ili se samo stavite u ulogu običnog navijača.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Dinamo 2-1

Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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