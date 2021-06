Obično su četiri boda dovoljna, brojevi nam idu u korist, kazao je izbornik češke nogometne reprezentacije Jaroslav Šilhavy nakon utakmice drugog kola Eura protiv Hrvatske koja je završila 1-1.

Češka nakon dva kola ima četiri boda i korak je do prolaska u osminu finala. Imala je 1-0 protiv Hrvatske nakon što je Dejan Lovren napravio penal na Patricku Schicku. Desetka Čeha ga je i realizirala. Češka je bila u psihološkoh prednosti, imala vodstvo i izgledala puno bolje na terenu. No, naši su došli do boda golom Ivana Perišića. Njima je ovo četvrti bod, ali i dalje je neizvjesno je li dovoljno za osminu finala.

- Obično su četiri boda dovoljna, nismo posve sigurni, ali zadovoljni smo rezultatom. Brojevi nam idu u korist, ali još ništa nije sigurno. Želim čestitati igračima na predstavi koju su pokazali - kazao je češki izbornik Jaroslav Šilhavy.

I sam je uoči utakmice hvalio hrvatski vezni red, Luku Modrića i najavio kako će Hrvatska biti ta koja će dominirati. To se nije dogodilo, pogotovo u prvom dijelu.

- Očekivali smo da će Hrvatska dominirati, ali nisu toliko jako napadali, dopuštali su nam da držimo loptu. Da smo bili malo hrabriji u završnici možda bi bilo drugačiji rezultat. No, rezultat je pravedan - priznaje češki izbornik.

Bili su u sjajnom položaju nakon prvih 45 minuta. Imali su 1-0 i u rukama grogiranu i bezidejnu Hrvatsku. No, odmah na početku drugog dijela je Perišić zabio za 1-0.

- Žao mi je što smo primili gol, brzo su izveli slobodan udarac i iznenadili nas. Međutim, sretni smo s bodom, vidjet što će biti dalje.

Patrick Schick je izborio jedanaesterac i iako mu je i dalje krvarilo iz nosa, odlučio je to sam izvesti. I zabio.

- Kada sam vidio kako je bio odlučan, dozvolio sam mu pucati.

Šilhavy je istaknuo i kako je zadovoljan igrom svojih igrača koji su "pratili" Modrića.

- Modrić nije išao previše naprijed, igrao je više iza, no Holaš ga je dobro zatvorio, ne samo u obrani već i u organiziranju napada. Zadovoljni smo kako je to učinio - zaključio je češki izbornik.