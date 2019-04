'Mislio sam da je čovjek smeće, a sada smo obiteljski prijatelji'

Odgovornost u javnom istupu, posebno kada je riječ o komentiranju tuđe osobnosti i(li) postupaka, prečesto se uzima olako. Bilo namjerno ili iz bezobzirnog nehata, na isto dođe.

O jednom takvom slučaju svjedoči Cityjev sjajni belgijski fantazista, Kevin De Bruyne (27) koji je na temelju medijskih napisa mislio da u Raheemu Sterlingu (24) dobija suigrača iz pakla, a ispalo je da je dobio jednog od - rijetkih istinskih prijatelja.

Foto: Darren Staples/Livepic/Reuters/PIXSELL

- Sterling je za Man City potpisao mjesec dana ranije od mene. Čitam tabloide koji pišu o njegovoj aroganciji, dečko od samo 21 godinu, dolazi iz Liverpoola znači već je dobro zaradio... Iz svega se moglo zaključiti jedino da je u pitanju neko smeće od čovjeka - priča De Bruyne za The Players Tribune.

- A kakav je Raheem zapravo? Meni treba mi puno vremena da se s nekim zbližim i nisam tip čovjeka koji ima puno prijatelja, ali Sterling je sigurno jedan od njih. Nema veze s onim što se o njemu moglo pročitati, to su sve bile teške laži. Otprilike smo u isto vrijeme došli u City, a otprilike smo u isto vrijeme i obojica postali očevi, to nas je također zbližilo no najvažnije je da je u pitanju istinski pošten, iskren i inteligentan čovjek - objasnio je De Bruyne pa dodao:

- Za mene su pisali da sam 'Chelseajev škart', da sam težak kao osoba, za Raheema da je iz Liverpoola otišao samo zbog love. Takve stvari, posebno kod mladih ljudi izloženih sudu javnosti, mogu napraviti strahovito puno štete, a ni jedno ni drugo nije istina. Samo, o tome kritički razmišljaš kada se pišu laži o tebi, puno si manje kritičan kad je o drugima riječ! Te laži utječu na mišljenja ljudi koji ih čitaju. A istina je ova: Raheem Sterling je jedan od najskromnijih i najpoštenijih ljudi u svijetu nogometa - rekao je Kevin De Bruyne.