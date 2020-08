'Mislio sam da sam otet. Počeli su nas udarati pa sam pokušao pobjeći. Bojao sam se za život!'

To se moglo dogoditi bilo gdje. Volim Grčku. Za nogometaše je nemoguće pronaći neko mjesto daleko od javnosti i svega. Ja ne želim tako živjeti svoj život, požalio se Harry Maguire...

<p>Kapetan Manchester Uniteda<strong> Harry Maguire</strong> (27) je u utorak proglašen krivim i osuđen na 21 mjesec zatvora uvjetno zbog nereda koji je izbio u Grčkoj na otoku Mykonosu u petak. </p><p>Englez nije bio na suđenju već je na sud umjesto njega došao njegov otac Alan, no nije mogao ništa dobro čuti o svome sinu. Sud na otoku Syrosu je njegovog sina optužio za nanošenje fizičkih ozljeda, vrijeđanje službenih osoba i pokušaj podmićivanja policajaca.</p><p>Maguire je nakon šutnje otkrio što se zapravo dogodilo i naznačio da je osuđen ni kriv ni dužan. Sve se dogodilo u jednom kafiću, a žrtva napada bila je njegova sestra Daisy.</p><p>- Ne dugujem nikome ispriku. Isprika služi kada nešto učinite loše. Žalim što sam se našao u toj situaciji. Igram za jedan od najvećih klubova na svijetu i žao mi je što su navijači i klub morali prolaziti kroz ovo. To se moglo dogoditi bilo gdje. Volim Grčku. Za nogometaše je nemoguće pronaći neko mjesto daleko od javnosti i svega. Ja ne želim tako živjeti svoj život - požalio se najskuplji stoper u povijesti nogometa za BBC, a onda opisao traumu kroz koju su on i njegovo društvo morali proći.</p><p>- Dva muškarca su prišla mojoj sestri Daisy. Pitali su je odakle, ona je odgovorila, a onda je moja zaručnica Fern vidjela kako su Daisy oči otišle u stranu. Potrčala je, a onda se onesvijestila.</p><p>Riječ je o dvojici Albanaca koji su njegovoj sestri u piće ubrizgali drogu za silovanje, a kapetan Uniteda joj je htio pomoći i odvesti je u bolnicu. Umjesto bolnice, završio je u policijskoj postaji. Prilikom izlaska iz kafića, nogometaša je zaustavila policija. </p><p>- Prvo sam pomislio da sam otet. Morali smo kleknuti i podignuti ruke u zrak. Počeli su nas udarati, a onda sam osjetio udarac po nozi i nečiji glas koji mi govori 'tvoja karijera je gotova'. U tome trenutku sam pomislio kako nema spasa, nisam znao jesu li to policajci ili netko drugi. Pa sam pokušao pobjeći. Bio sam u panici, u strahu, pa bojao sam se za svoj život - kazao je on za BBC. </p><p>Izbornik Engleske Gareth Southgate je Maguirea izbacio iz reprezentacije, a on tvrdi da nije ni jednog trenutka pokušao iskoristiti svoj lik i silne novčanice za slobodu.</p><p>- Znate li tko sam? Kapetan sam Manchester Uniteda, vrlo sam bogat, mogu vam dati novac, mogu vam platiti, molim vas, pustite nas - ispričao je jedan policajac na suđenju, a engleski nogometaš je izričito kazao da nije nikoga podmićivao.</p><p>U pritvoru je proveo dva dana, a osim njega, krivima su proglašeni i njegov brat Joe te prijatelj Christopher.</p><p>Težak je ovo udarac na imidž i na lik ovog stopera koji je ionako u posljednje vrijeme pod povećalom javnosti zbog groznih igara. Došao je u United za 87 milijun eura čime je postao najskuplji stoper u povijesti, a zbog brojnih pogrešaka je postao predmet sprdnje. Unatoč tome, postao je i kapetan Uniteda, no obzirom na incident u Grčkoj, teško da će to i dalje biti. </p>