Mišo se liječio kraj Štefa: Uz njega bu još i dinamovac postal

Bilo mi je pravo iznenađenje kad sam i Mišu Kovača (78) ugledao u bolesničkoj sobi Štefa Lamze (79). To su dvije prave legende. Svaki u svojem poslu, priča nam Zorislav Srebrić (78).

Dugogodišnji djelatnik nogometnog saveza redovito posjećuje Dinamovu legendu Štefa Lamzu. Podsjećamo, početkom lipnja Lamza je završio u bolnici zbog upale pluća, bilo je i straha od sepse, ali se uspio izvući.

Otišao je, kao što to čini gotovo svaki dan, Srebrić u posjet Štefu, kad tamo - Mate Mišo Kovač glavom i bradom.

- Dobro su, pogotovo Lamza, puno bolje nego prije mjesec dana. A Mišo je otišao i na Splitski festival, svaka čast liječnicima - rekao je Srebrić, koji je dvojac zatekao u sobi prošlog tjedna.

U međuvremenu je Mišo otišao na rehabilitaciju u toplice. Zanimalo nas je postoji li šansa da je Lamza, kao jedna od istinskih ikona “modrih”, pokušao pridobiti Mišu na svoju stranu. Takvo pojačanje bilo bi nezapamćeno u svijetu nogometa.

- A to vam stvarno ne znam. To je između njih dvojice, to rješavaju i dogovaraju kad nas nema - kaže nam sveprisutni i dobro rasploženi Srebrić.