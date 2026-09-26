STRAVA U ZAGREBU Našli tijelo zagrebačkog MMA borca Abija!

Misterij ljudskih ostataka pronađenih među otpadom u Zagrebu dobio je novi obrat. U regionalnim MMA krugovima pojavile su se tvrdnje da bi ostaci mogli pripadati bivšem MMA borcu Abrahamu Salimonu Areu, poznatom pod nadimkom "Abi".

Zagrebačka policija objavila je da je 22. rujna oko 14.30 sati na Peščenici, u krugu jednog poduzeća, pronađeno tijelo tada nepoznate osobe. Radnici su prilikom razgrtanja veće količine otpada najprije pronašli dio ljudskih ostataka, a policija je nakon dodatne pretrage pronašla još dijelova skeleta.

Posmrtne ostatke prevezli su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje bi stručnjaci trebali utvrditi identitet osobe, vrijeme i uzrok smrti te postoje li okolnosti koje bi upućivale na kazneno djelo. Prema dosad objavljenim informacijama, istražitelji provjeravaju i mogućnost da ostaci nisu izvorno bili na mjestu na kojem su pronađeni, nego da su zajedno s građevinskim otpadom dovezeni s druge lokacije. Dok traje službena identifikacija, prema neslužbenim informacijama do kojih smo došli, riječ je o Abrahamu Salimonu Areu, a točan uzrok smrti još se ne zna, potvrđeno je 24sata.

Tko je 'Abi'?

Are je rođen u Zagrebu, a obiteljskim je podrijetlom iz Nigerije. Njegova životna priča bila je vrlo teška i prije ulaska u borilački sport. U ranijim intervjuima govorio je da ga je otac kao šestogodišnjaka ostavio na zagrebačkom Hreliću. O njemu se potom brinula Zejna Herak, dok mu je majka ranije preminula. Sport mu je s vremenom postao izlaz iz teških životnih okolnosti. Trenirao je boks i nogomet, a poslije se posvetio MMA-u i priključio zagrebačkom American Top Teamu.

Regionalna publika upoznala ga je kroz FNC i projekt Armagedon. Tijekom MMA karijere nastupao je protiv niza regionalnih boraca, među kojima su bili Miloš Cvetković, Teufik Šehić i David Travniček. Jednu profesionalnu pobjedu ostvario je protiv Davuda Muhića, kojeg je svladao gušenjem u prvoj rundi.

Areovo ime ponovno je privuklo veliku pozornost u rujnu 2025. godine nakon incidenta na FNC priredbi u Areni Zagreb. Nakon završetka događaja došlo je do fizičkog sukoba između Area i čelnog čovjeka FNC-a Dražena Forgača. Snimka dijela sukoba proširila se društvenim mrežama, a o događajima koji su mu prethodili tada su se pojavile različite verzije. Are je ranije trenirao u ATT-u Zagreb, koji je usko povezan s Forgačem, ali se njihov odnos u međuvremenu pogoršao.