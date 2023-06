Misterij sastanka Dalić - Livaja: U 13.30 sve je bilo idealno, a nekoliko sati poslije - kaos!

Blagoslov i mir reprezentaciji trebao nam je dati papa Franjo. Nažalost, neće. Spriječili su ga zdravstveni problemi. Hrvatska, nasreću, nema zdravstvenih, no ima drugih problema. I to baš u krivo vrijeme. Šest dana prije utakmice protiv Nizozemske, umjesto euforije, koja nas je nosila posljednjih pet godina do najvećih uspjeha u povijesti, Dalić i "vatreni" imaju nemir. Tko je kriv? Što se točno dogodilo u opatijskom hotelu?