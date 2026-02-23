Obavijesti

PRIČAO I O PRITISKU

Mlačić: Veći pritisak mi je bio zaigrati za Hajduk, nego doći u Udinese. Garcia? On je pedagog

Piše Domagoj Vugrinović,
Mlačić: Veći pritisak mi je bio zaigrati za Hajduk, nego doći u Udinese. Garcia? On je pedagog
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kad sam izašao na Poljud, pjesma ‘Dalmacija’ i pun stadion, to je bio stvarno nevjerojatan osjećaj, ispričao je Mlačić o debiju za Hajduk protiv Zire u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu

Branimir Mlačić (18) ove je zime Hajduk zamijenio Udineseom. Mladi stoper na najbolji mogući način iskoristio je priliku koja mu se pružila ove sezone i sjajnim igrama zaslužio transfer u Italiju. Udinese nije bio jedini koji je htio mladog hrvatskog reprezentativca jer su u redu stajali Inter, a navodno i neki drugi velikani. Ipak, iz Udina su bili najbrži i igraču predstavili najbolji mogući plan razvoja, a klub ga je platio četiri milijuna eura. Za sada još uvijek čeka debi u njihovu dresu.

U razgovoru za SportKlub u emisiji kod Denisa Draganovića otkrio je je li osjećao pritisak na prvim treninzima.

- Iskreno, kad sam prelazio iz juniora Hajduka u seniore, tad je bilo pritiska. U glavi mi je bilo kako ću se snaći, što će misliti o meni… A sada nije bilo nikakvog pritiska u glavi, bilo je lagano.

Nije prvi izdanak talentiranih stopera koji su iz Splita u posljednjih nekoliko sezona napravili velike transfere. Prije njega to su učinili Dominik Prpić, Luka Vušković i brat mu Mario.

- Treneri kroz Akademiju dobro rade. Isto tako, u Akademiji Hajdukovi stoperi moraju biti na centru, braniti veliki prostor iza leđa i igrati s loptom. To dosta pomaže. Luka Vušković je top igrač, o njegovim igračkim kvalitetama ne trebam ni pričati. S ljudske strane, on je isto top momak i ovo mu se sve zasluženo događa.

Za Hajduk je debitirao u europskoj utakmici protiv Zire.

- Znao sam dva-tri dana ranije da ću igrati. Noć prije sam dobro spavao, a sutradan je utakmica bila u 21 sat. Dotad sam ja u glavi već odigrao tri-četiri utakmice, bila je prisutna nervoza. Ali kad sam izašao na Poljud, pjesma ‘Dalmacija’ i pun stadion, to je bio stvarno nevjerojatan osjećaj.

Trener koji mu je pružio priliku među seniorima je Gonzalo Garcia, a o njemu ima samo riječi hvale.

- Treninzi, što mi se jako svidjelo, većinom su s loptom. Stvarno su zanimljivi i po meni radi dobro. Fenomenalna je osoba. Prije svega je pedagog, popričat će s tobom ako nešto ne valja, ako vidi da te nešto muči, a uz to je i odličan trener - rekao je mladi stoper.

