Možete misliti da će Kale biti pod pritiskom, ali imam osjećaj da će biti hladan i smiren. On to može izdržati, dobro se snalazi u teškim situacijama, najavio je prije utrke šef Toyote Jari-Matti Latvala kako će sve dobro proći za mladog Finca.

No, trenutno vodeći u ukupnom poretku Finac Kale Rovanperä izgubio je kontrolu nad vozilom te sletio u šumu već na prvom brzinskom ispitu Rude - Plešivica i izletio u šumu. Izgledalo je to veoma opasno, a okupljeni su odmah pohitali u pomoć. No, ubrzo su vidjeli kako vozač i njegov suvozač Jonne Halttunen izlaze kroz suvozačka vrata bez ozljeda.

Opasan je to zavoj jer su neki mnogo iskusniji vozači kasnije zaplesali u istom, ali nisu izletjeli. Od šest hrvatskih posada, koje su prijavljene za klasu Rally4 vozila s prednjim pogonom, Viliam Prodan je bio najbolji na prvom brzinskom ispitu na Croatia Rallyju. Od 64 posade Prodan je na 49. mjestu sa 1:06.7 minutom zaostatka za vodećim Thierryem Neuvilleom.

Na službenom je kanalu WRC objavio i snimke izlijetanja, a sve možete pogledati OVDJE.

Mateo Butorac je 51. (+1:10.4), na 54. mjestu je Krešimir Ravenščak (+1:17.6), Željko Magličić je 58. (+1:26.5), Martin Ravenščak mjesto niže (+1:38.1), dok je Ivica Siladić na 62. poziciji (+1:42.1) Prvi brzinski ispit Rude - Plešivica bio je dugačak 6,94 kilometara, a drugi brzinac Kostanjevac - Petruš Vrh dužine je 23.76 km.

U prijepodnevnom dijelu programa na rasporedu su četiri brzinska ispita te još četiri u poslijepodnevnom programu.