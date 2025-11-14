Obavijesti

Sport

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA EURO

Mlada reprezentacija Turske preskočila Hrvatsku na prvom mjestu kvalifikacijske skupine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mlada reprezentacija Turske preskočila Hrvatsku na prvom mjestu kvalifikacijske skupine
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na ljestvici sada vodi Turska U21 koja ima osam bodova. Bod manje ima Hrvatska U21, ali i utakmicu manje. Treća Ukrajina U21 ima četiri boda nakon četiri nastupa. Mađarska U21 je na tri boda iz tri utakmice

Turska nogometna reprezentacija do 21 godine svladala je u Istanbulu vršnjake iz Ukrajine s 1-0 u skupini H kvalifikacija za Europsko prvenstvo gdje nastupa i Hrvatska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Olić nakon Gruzija - Hrvatska 1-0 01:54
Olić nakon Gruzija - Hrvatska 1-0 | Video: Hrvatski nogometni savez

Ranije tijekom kvalifikacija izabranici Ivice Olića su pobijedili kao domaćini Ukrajinu U21 s minimalnih 1-0, a istim su rezultatom slavili i mladi Turci protiv istog suparnika. Utakmica je odlučena u 73. minuti kada je jedini pogodak postigao Ilkhan.

Hrvatska U21 je u prvom nastupu ove skupine odigrala 1-1 u Trabzonu kod Turske U21.

Na ljestvici sada vodi Turska U21 koja ima osam bodova. Bod manje ima Hrvatska U21, ali i utakmicu manje. Treća Ukrajina U21 ima četiri boda nakon četiri nastupa. Mađarska U21 je na tri boda iz tri utakmice.

Mlada reprezentacija Hrvatske u utorak će gostovati kod Mađarske U21.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025