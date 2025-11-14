Na ljestvici sada vodi Turska U21 koja ima osam bodova. Bod manje ima Hrvatska U21, ali i utakmicu manje. Treća Ukrajina U21 ima četiri boda nakon četiri nastupa. Mađarska U21 je na tri boda iz tri utakmice
Mlada reprezentacija Turske preskočila Hrvatsku na prvom mjestu kvalifikacijske skupine
Turska nogometna reprezentacija do 21 godine svladala je u Istanbulu vršnjake iz Ukrajine s 1-0 u skupini H kvalifikacija za Europsko prvenstvo gdje nastupa i Hrvatska.
Ranije tijekom kvalifikacija izabranici Ivice Olića su pobijedili kao domaćini Ukrajinu U21 s minimalnih 1-0, a istim su rezultatom slavili i mladi Turci protiv istog suparnika. Utakmica je odlučena u 73. minuti kada je jedini pogodak postigao Ilkhan.
Hrvatska U21 je u prvom nastupu ove skupine odigrala 1-1 u Trabzonu kod Turske U21.
Na ljestvici sada vodi Turska U21 koja ima osam bodova. Bod manje ima Hrvatska U21, ali i utakmicu manje. Treća Ukrajina U21 ima četiri boda nakon četiri nastupa. Mađarska U21 je na tri boda iz tri utakmice.
Mlada reprezentacija Hrvatske u utorak će gostovati kod Mađarske U21.
