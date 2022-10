Mlada zvijezda HR-nogometa: Pa Salzburg me zvao, a ja sam skoro izbrisao njihove poruke...

Nogomet sam počeo trenirati u NK Funtana, to je malo istarsko mjesto odakle dolazim. Tamo sam bio do svoje 12. godine, pa sam onda prešao u Istru. Uh, tamo smo imali baš sjajnu generaciju, nizali fantastične rezultate. Najbolja sezona nam je bila u kategoriji do 15 godina kada smo došli do polufinala Kupa, bili i prvaci, ali nas je tada zeznula korona i prekinula cijelu sezonu. Tada smo baš igrali odlično, samo nas je Dinamo porazio u Maksimiru, kaže nam Rocco Žiković (17).