Mlada zvijezda oduševila sve spasivši dječaka od zaštitara...

Christian Pulišić jedan je od najboljih mladih igrača na svijetu te sve oduševljava sa svojim potezima na terenu, a sada je pokazao da je i velik čovjek unatoč svojoj mladosti.

U utakmici u sklopu International champions cupa između njegove Borussije Dortmund i Liverpoola (3-1) mladi napadač briljirao je s dva gola i uz to napravio je nešto zbog čega mu se divi cijeli svijet. Naime, spasio je jednog dječaka koji je utrčao na teren od groznih zaštitara.

Christian Pulišić afirmirao se u sjajnog igrača, a poslije jedne utakmice pokazao je i veliko srce. Jedno dijete je dotrčalo na teren sa željom da se uslika sa svojim idolom koji je davao izjavu za jednu televiziju, no grubo su ga u tome spriječili zaštitari zgrabivši ga. Čim je to vidio, mladi Amerikanac hrvatskog podrijetla ostavio je mikrofon na pod i otrčao do dječaka da mu ispuni želju i da se uslika s njim.

Pulisic Saves Little Kid 👏🇺🇸 Class from Christian Pulisic... 👏🇺🇸 📹 NextVR Objavljuje SPORTbible u Srijeda, 25. srpnja 2018.

Zaista predivna gesta mladog zvijezde, koji je unatoč svojoj nagloj popularnosti ostao prizemljen.

Njegova Borussia se nalazi na pripremama u Americi, a Pulišić je tražena roba na tržištu. Njegova vrijednost prema Transfermarktu je 45 milijuna eura.