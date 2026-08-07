Mlade hrvatske odbojkašice su priredile šok na otvaranju SP-a! Pao je jedan od velikih favorita

Sjajan početak Svjetskog prvenstva u Santiagu ostvarila je hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 17 godina. Mlade hrvatske odbojkašice nakon velike borbe svladale su favorizirani Brazil rezultatom 3:2 (20-25, 25-21, 26-24, 17-25, 15-10) i odmah na startu natjecanja priredile jedno od najvećih iznenađenja prvog kola.

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Izabranice Svetlane Ilić nisu se pokolebale nakon izgubljenog prvog seta. Brazilke su povele s 25-20, no Hrvatska je uzvratila osvajanjem sljedeća dva seta rezultatom 25-21 i 26-24 te preokrenula tijek susreta. Južnoamerikanke su u četvrtom setu bile uvjerljive (25-17) i izborile odlučujući tie-break.

U završnom setu hrvatske reprezentativke pokazale su više sigurnosti i koncentracije. Od samog početka nametnule su svoj ritam, stekle prednost i bez većih problema privele utakmicu kraju. Posljednji poen stigao je nakon pogreške brazilske igračice Luise, koja je pri rezultatu 14-10 poslala loptu izvan terena.

Najraspoloženija u hrvatskim redovima bila je Erin Ivezić s 24 osvojena poena, dok je Emilie Stojić dodala njih 20. Kod Brazila je najučinkovitija bila Luisa, također s 20 poena. Hrvatsku već u drugom kolu očekuje novi zahtjevan izazov protiv Japana. Susret je na rasporedu u noći s petka na subotu, s početkom u 2 sata po hrvatskom vremenu.