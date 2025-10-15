Obavijesti

Mlade nade su sve iznenadile: Ivica Olić navijačima vratio nadu u ‘izgubljenu generaciju’!

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prošla generacija naše U-21 reprezentacije je samo u napadu imala Ivanovića, Belju, Matanovića, Frigana, Ljubičića, Crnca, Biuka, Stojkovića... Današnja nema toliko rješenja, ali igra dojmljiv nogomet...

Ako ćemo iskreno, bilo je sumnje. Velike sumnje. Ivica Olić preuzeo je dužnost izbornika hrvatske U-21 reprezentacije u srpnju 2024. godine, od tada je na klupi naše mlade vrste odradio 14 utakmica. U tom je periodu upisao osam pobjeda te po tri remija i poraza. Njegova je vrsta gubila tek kvalifikacijske dvoboje od Portugala (2-0) i Gruzije (1-0) te prijateljski ogled u kojoj je bolja (2-1) bila Australija do 23 godine.

