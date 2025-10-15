Prošla generacija naše U-21 reprezentacije je samo u napadu imala Ivanovića, Belju, Matanovića, Frigana, Ljubičića, Crnca, Biuka, Stojkovića... Današnja nema toliko rješenja, ali igra dojmljiv nogomet...
Mlade nade su sve iznenadile: Ivica Olić navijačima vratio nadu u ‘izgubljenu generaciju’!
Ako ćemo iskreno, bilo je sumnje. Velike sumnje. Ivica Olić preuzeo je dužnost izbornika hrvatske U-21 reprezentacije u srpnju 2024. godine, od tada je na klupi naše mlade vrste odradio 14 utakmica. U tom je periodu upisao osam pobjeda te po tri remija i poraza. Njegova je vrsta gubila tek kvalifikacijske dvoboje od Portugala (2-0) i Gruzije (1-0) te prijateljski ogled u kojoj je bolja (2-1) bila Australija do 23 godine.
