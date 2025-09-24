Na smrt Ernesta Akusheya reagirao je i predsjednik najcjenjenije boksačke organizacije Mauricio Sulaiman
Mladi boksač (27) preminuo 11 dana nakon što je nokautiran
Ganski boksač Ernest Akushey (27), poznat pod nadimkom Bahubali, preminuo je nakon što je 12. rujna u Accri izgubio borbu protiv Jacoba Dicksona. Nekoliko se dana nakon meča počeo osjećati loše, a njegovo se stanje naglo pogoršalo. Umro je 23. rujna, jedanaest dana poslije borbe.
Akushey je profesionalnu karijeru započeo 2019. te pobijedio u prvih šest mečeva. U svibnju ga je svladao Jonathan Tetteh u borbi za ganski naslov, a četiri mjeseca kasnije doživio je i drugi poraz, upravo protiv Dicksona. Bio je poznat po borbenom stilu i u kratkoj je karijeri stekao brojne navijače.
Nakon njegove smrti predsjednik WBC-a Mauricio Sulaiman izrazio je sućut obitelji i prijateljima. I brojni su navijači na društvenim mrežama odali počast, opisujući ga kao čovjeka naroda i voljenog zabavljača. Njegov posljednji protivnik Dickson napisao je kako je "duboko potresen i slomljena srca", dodavši da mu je Akushey unatoč rivalstvu "zaslužio poštovanje u svemu što je važno".
Sućut je izrazila i Ganska nacionalna sportska uprava, naglasivši da dijeli bol obitelji i boksačke zajednice.
