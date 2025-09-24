Mladi boksač (27) preminuo 11 dana nakon što je nokautiran

Ganski boksač Ernest Akushey (27), poznat pod nadimkom Bahubali, preminuo je nakon što je 12. rujna u Accri izgubio borbu protiv Jacoba Dicksona. Nekoliko se dana nakon meča počeo osjećati loše, a njegovo se stanje naglo pogoršalo. Umro je 23. rujna, jedanaest dana poslije borbe.

Akushey je profesionalnu karijeru započeo 2019. te pobijedio u prvih šest mečeva. U svibnju ga je svladao Jonathan Tetteh u borbi za ganski naslov, a četiri mjeseca kasnije doživio je i drugi poraz, upravo protiv Dicksona. Bio je poznat po borbenom stilu i u kratkoj je karijeri stekao brojne navijače.

Nakon njegove smrti predsjednik WBC-a Mauricio Sulaiman izrazio je sućut obitelji i prijateljima. I brojni su navijači na društvenim mrežama odali počast, opisujući ga kao čovjeka naroda i voljenog zabavljača. Njegov posljednji protivnik Dickson napisao je kako je "duboko potresen i slomljena srca", dodavši da mu je Akushey unatoč rivalstvu "zaslužio poštovanje u svemu što je važno".

Sućut je izrazila i Ganska nacionalna sportska uprava, naglasivši da dijeli bol obitelji i boksačke zajednice.