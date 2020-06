Mladi Dražen o bivšoj državi, Divcu, djevojkama... 'Dirnuli su me, jednom ću se tamo vratiti'

"Košarkaški Mozart" u to je vrijeme, sedam godina prije smrti, imao 21 godinu i ponio titulu najboljeg sportaša bivše Jugoslavije. Mnoge su mu čitateljice Tempa izjavljivale ljubav

<p>Prošlu nedjelju navršilo se 27 godina od tragične pogibije velikana svjetske košarke <strong>Dražena Petrovića</strong>. No sjećanje na njegovu ostavštinu nikako ne blijedi u hrvatskoj javnosti. Tim povodom u cijelosti prenosimo intervju u formi blic-pitanja čitatelja srpskoga sportskog magazina <strong>Tempo</strong> iz siječnja 1986., koji je objavio Yugopapir (<a href="http://www.yugopapir.com/2014/06/drazen-petrovic-1-deo-nas-najbolji.html" target="_blank">prvi</a> i <a href="http://www.yugopapir.com/2014/06/drazen-petrovic-2-deo-nas-najbolji.html" target="_blank">drugi dio</a>).</p><p>Bilo je to usred Petrovićeve ere u <strong>Ciboni</strong> koja je vladala europskom košarkom osvojivši dva uzastopna naslova prvaka Europe, Dražen je pogodio kako će u drugom finalu dobiti upravo <strong>Žalgiris</strong>, s ponosom je govorio o nagradi za najboljeg sportaša bivše države, ali i o navikama, nogometu, djevojkama koje su nudile i brak, porijeklu...</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Obljetnica Draženove smrti</b></p><p><strong>Ima li za vas nešto ljepše od košarkaške lopte i važnije od košarke?</strong></p><p>- Zasad nema!</p><p><strong>Dražene, vi ste prva zvijezda jugoslavenske košarke. Slažete li se?</strong></p><p>- Ne volim nikom proturječiti.</p><p><strong>Trica, je li to tvoja ocjena iz srednje škole?</strong></p><p>- Nije. U srednjoj školi bio sam odličan i vrlo dobar učenik.</p><p><strong>U čemu je tajna vašeg driblinga?</strong></p><p>- U velikom radu i okolnosti da sam košarku počeo igrati s osam, devet godina, rano naučio puno finta pa ih sad izvodim kao da su mi urođene.</p><p><strong>Jeste li magnet za loptu ili je lopta magnet za vas?</strong></p><p>- Ona je magnet za mene.</p><p><strong>Iskreno i bez vica: koliko ste dosad dali trica?</strong></p><p>- Ne vodim evidenciju o tricama, a otkako se računaju, mislim da sam zabio više od 100, a manje od 200.</p><p><strong>Koliko oslabiš tijekom jedne utakmice?</strong></p><p>- Kilogram, dva.</p><p><strong>Jeste li nekad zabili koš sa sredine terena?</strong></p><p>- Jesam, više puta!</p><p><strong>Poljubiš li loptu nekad prije slobodnog bacanja?</strong></p><p>- Ne.</p><p><strong>Je li vaš slalom na parketu dobar kao slalom Roka Petrovića na snijegu?</strong></p><p>- Rokov i moj slalom otprilike su isti, izvodimo ih u istom, Petrovićevu stilu.</p><p><strong>Znaš li koliko je širok obruč koša i možeš li izračunati njegov opseg?</strong></p><p>- Ne znam koliko je širok, a opseg bih znao izračunati da znam širinu.</p><p><strong>Koliko ima rupa na mrežici koša?</strong></p><p>- Nisam brojao.</p><p><strong>Dražene, jesu li ti još u srcu Šibenik, Šibenka i njeni navijači? Jesi li na utakmicama u Šibeniku primijetio uzvik "Dražene, ti si naš, vrati se svojoj kući!" i hoćeš li se vratiti?</strong></p><p>- Jesu. Primijetio sam taj uzvik, dirnuo me i sigurno ću se jednog dana vratiti u Šibenik, ali u ovom trenutku ne znam kad će to biti.</p><p><strong>Da ste ostali u Šibeniku, biste li doživjeli slavu koju sad imate u Ciboni?</strong></p><p>- Ne bih.</p><p><strong>Da ste iz Šibenke prešli u Partizan, bi li Partizan bio ono što je danas Cibona?</strong></p><p>- Ne znam, ali bi sigurno bio bolji nego što trenutačno jest.</p><p><strong>Ima li za tebe išta ljepše na svijetu od toploga plavog mora, drevnog grada podno Šubićevca i vjernije publike od one s Baldekina?</strong></p><p>- Šibenik, Šibenka i Šibenkini navijači divni su, ali isto tako Zagreb, Cibona i njena publika.</p><p><strong>Hoćeš li napustiti Cibonu 1986.?</strong></p><p>- Možda i neću!</p><p><strong>U tisku čitamo da odlaziš u Boston Celticse u Americi. Iako smo mi navijači Crvene zvezde, mi te volimo i savjetujemo ti da ne ideš. Ne moraju Amerikanci imati baš sve najbolje na svijetu!</strong></p><p>- Drago mi je što me volite i cijenite. A što se tiče vašeg savjeta da ne odlazim u Ameriku, prihvaćam ga za kratko i izvjesno vrijeme sigurno ću ostati u Jugoslaviji!</p><p><strong>Najprije ti poklanjam stihove: "Tiho vetrić Zagrebom duva, teško onom ko Dražena čuva!". A sad pitanje: koliko ćeš postizati koševa kad budeš igrao u NBA ligi?</strong></p><p>- Uvjeren sam da ću ih postizati toliko da ću i tad poslije svake utakmice biti zadovoljan.</p><p><strong>Kad misliš prijeći u profesionalce, prije ili poslije Univerzijade u Zagrebu 1987.?</strong></p><p>- Još nisam odlučio.</p><p><strong>Tko je trenutačno najbolji košarkaš Jugoslavije?</strong></p><p>- Kako sam proglašen najboljim sportašem Jugoslavije, bez lažne skromnosti smatram da sam i najbolji košarkaš.</p><p><strong>Ako je tajna vašeg uspjeha u pet, šest sati treninga dnevno, u čemu je tajna Ciboninih uspjeha?</strong></p><p>- U organizaciji kluba.</p><p><strong>Što smatrate svojim najvećim uspjehom dosad i želite li nešto više?</strong></p><p>- Moj je najveći uspjeh to što sam proglašen za sportaša Jugoslavije 1985., a strahovito bi mi puno značilo da s reprezentacijom Jugoslavije osvojim jednu od medalja na sljedećem Svjetskom prvenstvu.</p><p><strong>Predlažem da svake sezone mijenjate klub, tad bi titula prvaka mijenjala vlasnika (i gradove), a popularnost košarke kod nas znatno porasla. Što mislite o ovoj ideji?</strong></p><p>- Ideja nije loša, ali je teško ostvariva zbog pravilnika o prelasku iz kluba u klub.</p><p><strong>Bi li s vama i sinjski Alkar bio prvak Jugoslavije?</strong></p><p>- Vjerojatno ne bi!</p><p><strong>Kako si se osjećao kad su te proglasili najboljim sportašem Jugoslavije?</strong></p><p>- Dosad najljepše u životu!</p><p><strong>Možeš li postati najbolji sportaš svijeta?</strong></p><p>- Vrlo teško, zapravo ne!</p><p><strong>Za koji inozemni klub biste najradije igrali?</strong></p><p>- Za Real Madrid.</p><p><strong>Hoćemo li te na SP-u u Španjolskoj vidjeti sa zlatnom medaljom na prsima?</strong></p><p>- Želim to svim srcem, ali i bronca bi sijala kao zlato.</p><p><strong>Dražene, majstore basketa, hoćeš li jednog dana s reprezentacijom Jugoslavije osvojiti Prvenstvo svijeta?</strong></p><p>- Pokušat ću vam također odgovoriti u stihovima: "Kad naša košarkaška mladost procvjeta, Jugoslavija će opet biti prvak svijeta!".</p><p><strong>Hoćete li jednom tijekom svoje karijere uspjeti svladati i reprezentaciju SSSR-a?</strong></p><p>- Reprezentaciju SSSR-a već smo pobijedili na turniru u Budimpešti pred OI u Los Angelesu. I pobijedit ćemo ih opet.</p><p><strong>Dražene, majstore pravi, hoće li Cibona i ove godine slaviti naslov prvaka Europe?</strong></p><p>- Cibona je sastav pravi i opet će slaviti naslov prvaka Europe!</p><p><strong>Koga će pobijediti Cibona u finalu Kupa prvaka?</strong></p><p>- Vjerojatno Žalgiris.</p><p><strong>Slažeš li se da je Zadar jedini u stanju svladati Cibonu?</strong></p><p>- Mogu nas pobijediti Žalgiris, Simak, Zadar, Zvezda, Partizan... Ali jako teško i rijetko.</p><p><strong>Koliko će još godina Cibona biti prvak?</strong></p><p>- Još puno godina.</p><p><strong>Kad ćete ponovo oboriti svjetski rekord u broju koševa na jednoj utakmici?</strong></p><p>- Neke od budućih sezona kad rezultati ne budu u prvom planu.</p><p><strong>Jesi li ti princ iz bajke koji je došao vratiti našu košarku na stare staze slave?</strong></p><p>- Nisam princ, ali trudit ću se pomoći da se naša košarka vrati na put slave.</p><p><strong>Vaše mišljenje o Kreši Ćosiću?</strong></p><p>- Ćosić ima veliko košarkaško iskustvo i može postati odličan izbornik. Na startu nije imao sportske sreće, ali ne zaboravite da se u životu sve vraća!</p><p><strong>Zašto u reprezentaciji nikad ne igrate tako dobro kao u Ciboni?</strong></p><p>- U reprezentaciji se igra drugačije, u njoj je dosta izjednačenih igrača. U Ciboni sam smireniji i opušteniji pa mi je nekako lakše. Kad se i u reprezentaciji budem osjećao kao u Ciboni, isto ću tako dobro igrati.</p><p><strong>Što mislite o prijedlogu da gotovo svi igrači Cibone, uz samo nekoliko pojačanja iz drugih klubova, čine reprezentaciju Jugoslavije?</strong></p><p>- Možemo stvoriti dobru reprezentaciju od igrača iz svih klubova i onih koji trenutačno igraju u inozemstvu, a Cibona treba činiti osnovu (četiri, pet igrača) reprezentacije.</p><p><strong>Trenutačno najbolja košarkaška petorka Europe, naravno, s tobom u njoj?</strong></p><p>- Sabonis, Martin, San Epifanio, Valters i ja.</p><p><strong>Bi li mogao pobijediti Sabonisa u basketu?</strong></p><p>- Vjerujem da bih!</p><p><strong>Tko je bolji playmaker, vaš brat Aco ili Zoran Radović iz Crvene zvezde?</strong></p><p>- Svaki ima svoje kvalitete. Aco je bolji u organizaciji igre i šutu, a Radović agresivniji i bolji u obrani.</p><p><strong>S kim se bolje slažeš u igri, s bratom Acom ili sa Cvjetičaninom, i tko je od njih dvojice bolji?</strong></p><p>- S Acom sam igrao duže, a i osjećamo se kao braća. Uz to, Aco je pravi playmaker, a Cvjetičanin silom prilika igra u toj ulozi (on je, inače, visoki bek). Doista nije moje da ocjenjujem tko je od njih dvojice bolji, a siguran sam da su obojica odlični košarkaši.</p><p><strong>Smatraš li da je tvoj brat Aco, poslije tebe, naravno, najbolji košarkaš Jugoslavije?</strong></p><p>- Aco ulazi u kategoriju najboljih sportaša kod nas. Shvatite, međutim, da mi je teško ocjenjivati brata.</p><p><strong>Što misliš o mom sugrađaninu Vladi Divcu i je li Slogina publika najbolja?</strong></p><p>- Divac je iznimno talentiran košarkaš, a navijači Sloge ponekad su previše temperamentni.</p><p><strong>Što misliš o Stevanu Karadžiću iz Crvene zvezde?</strong></p><p>- Odličan košarkaš.</p><p><strong>Zašto ja kao navijač Partizana volim i Cibonu?</strong></p><p>- Zato što ste pravi ljubitelj košarke i što je Cibona neodoljiva.</p><p><strong>Jesi li nekad u životu zaplakao od sreće?</strong></p><p>- Suze su mi potekle same od sebe samo poslije pobjede nad Realom u Madridu prošle godine.</p><p><strong>Voliš li Crvenu zvezdu i postoji li mogućnost da prijeđeš u njene redove?</strong></p><p>- Cijenim i volim sve naše klubove, a mogućnost mog prelaska u Crvenu zvezdu praktično ne postoji.</p><p><strong>Zar naša reprezentacija ne bi bila oslabljena kad biste vi otišli u profesionalce? I tko bi trebao činiti reprezentaciju Jugoslavije?</strong></p><p>- Bila bi oslabljena. U reprezentaciji trebaju igrati najbolji.</p><p><strong>Trica na parketu ili desetka na fakultetu, koji ti je uspjeh draži, sad mi kaži!</strong></p><p>- Trica na parketu jer ih češće postižem.</p><p><strong>Dražene, pošalji mi dvije ulaznice za finale Kupa prvaka!</strong></p><p>- Vrlo rado bih vam ih poslao da ih imam.</p><p><strong>Zašto Cibonu zovu "vukovi s Tuškanca"?</strong></p><p>- Vuk je maskota kluba, a prostorije Cibone su na Tuškancu pa...</p><p><strong>Zašto ste opet gost u rubrici "Vaš sugovornik" kad ste već jednom bili?</strong></p><p>- Zato što su to poželjeli čitatelji Tempa!</p><p><strong>Što je lakše, ubaciti 40 poena na košarkaškoj utakmici ili dobiti šestomjesečnu pretplatu na Tempo?</strong></p><p>- Da je lakše ovo drugo dokaz je i ovo što vam, evo, lako poklanjam šestomjesečnu pretplatu na Tempo!</p><p><strong>Što vam je donio Djed Mraz za Novu godinu?</strong></p><p>- Ništa. Za Novu godinu bio sam na turneji s reprezentacijom Jugoslavije, a izgleda da i Djed Mraz zaobilazi odrasle.</p><p><strong>Jeste li po nacionalnoj pripadnosti Jugoslaven?</strong></p><p>- Da.</p><p><strong>Postoji li mogućnost da bilo kako dođem do vašeg dresa?</strong></p><p>- Postoji, poslije prvenstva, ali trebali biste se na vrijeme javiti u KK Cibona, Tuškanac 1, Zagreb.</p><p><strong>Dražene, da sam ja ti, a ti ja, što bi me pitao?</strong></p><p>- Kako se osjećaš poslije toliko (napornih) putovanja i s tako malo slobodnog vremena?</p><p><strong>Kad vam je teže, kad izgubite utakmicu ili padnete na ispitu na fakultetu?</strong></p><p>- Kad izgubim utakmicu.</p><p><strong>Je li ti draži mamin zagrljaj ili Cibonina pobjeda?</strong></p><p>- To su dvije različite stvari i ne mogu se uspoređivati. A neobično su mi dragi i mamin zagrljaj i Cibonina pobjeda.</p><p><strong>Biste li više voljeli pjevati u Novim fosilima sa Sanjom Doležal ili ovo što jeste, biti najbolji sportaš Cibone i Jugoslavije?</strong></p><p>- Ovo što jesam.</p><p><strong>Kad ćeš se oženiti?</strong></p><p>- Sigurno je da uskoro neću!</p><p><strong>Koji ti je film ostao u najdužem sjećanju?</strong></p><p>- Vatrene ulice.</p><p><strong>Tko je bolji u nogometu, Zvezda ili Partizan?</strong></p><p>- Trenutačno Partizan, za dva boda.</p><p><strong>Tko će biti novi prvak u nogometu?</strong></p><p>- Partizan ili Zvezda, trećeg kandidata nema.</p><p><strong>Voliš li gledati nogometne utakmice i za koji klub navijaš?</strong></p><p>- Volim gledati nogomet, a ne navijam ni za jedan do velikih klubova, već samo za drugoligaša iz moga rodnog grada, Šibenik.</p><p><strong>Što misliš o Blažu Sliškoviću?</strong></p><p>- Izniman nogometaš.</p><p><strong>Što misliš o nogometašima Partizana?</strong></p><p>- Sve najbolje. A što bih drugo mogao kad ih osobno ne poznajem.</p><p><strong>Kad si bio najsretniji, a kad najtužniji u životu?</strong></p><p>- Najsretniji kad sam proglašen za sportaša Jugoslavije, a najtužniji kad je naša reprezentacija osvojila sedmo mjesto na Europskom prvenstvu prošle godine.</p><p><strong>Dražene, što osjećaš dok slušaš jugoslavensku himnu?</strong></p><p>- Neopisiv ponos i zanos.</p><p><strong>Jeste li dostigli slavu Kiće, Ćose i ostalih zlatnih momaka i jeste li bolji nego oni kad su bili u zenitu svoje karijere?</strong></p><p>- Meni je dovoljno i kad me uspoređuju s njima. Njihova je sreća što su igrali u isto vrijeme.</p><p><strong>Tko vam se najviše sviđa u Dinastiji i zašto?</strong></p><p>- Alexis, ali ne zbog karakternih osobina.</p><p><strong>Dražene, koliko ti je visoka djevojka?</strong></p><p>- Kako koja.</p><p><strong>Imaš li djevojku?</strong></p><p>- Stalnu ne!</p><p><strong>Jeste li ljubomorni i kakve vam se djevojke najviše sviđaju?</strong></p><p>- Kad imam svoju djevojku, onda sam ljubomoran, a prednost dajem plavušama.</p><p><strong>Što misliš o Sanji Doležal?</strong></p><p>- Iznimna umjetnica.</p><p><strong>Kako spavate u krevetu dugom 180 cm?</strong></p><p>- Kad je krevet tako mali, onda spavam na podu!</p><p><strong>Što više voliš, princes krafne ili rusku salatu?</strong></p><p>- Princes krafne.</p><p><strong>Koju stranu grupu najviše voliš?</strong></p><p>- Talking Heads.</p><p><strong>Navijaš li za Karpova ili Kasparova?</strong></p><p>- Za Kasparova.</p><p><strong>Jesi li uobražen?</strong></p><p>- Mislim da nisam.</p><p><strong>Dragi kolega, što misliš, je li živ zec u šumi pokretna ili nepokretna imovina, po rimskom pravu?</strong></p><p>- Ostavljam vama da presudite, nepokretna.</p><p><strong>Volite li više igrati košarku ili druženje s djevojkama?</strong></p><p>- Iskreno, poslije košarke najviše volim druženje s djevojkama.</p><p><strong>Dražene, moja sestra zaljubila se u vas. Pomozite!</strong></p><p>- Ne znam kako.</p><p><strong>Dražene, strašno sam zaljubljena u tebe. Što da radim?</strong></p><p>- Ako je iskreno, pati!</p>