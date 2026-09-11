Mladi Dubrovčanin odlazi iz Hajduka u Italiju! Veliki talent Splićana potpisao je za Torino

Junior Hajduka Paulo Maslać (17) karijeru će nastaviti u Italiji. Stoper, dosadašnji član Hajdukove Akademije, registriran je za Torino; talijanski klub objavio je njegovo službeno članstvo, no mladi Dubrovčanin nije potpisao profesionalni ugovor.

Maslać je rođen 1. travnja 2009. godine u Dubrovniku, a nogometne je početke napravio u GOŠK-u. U Hajduk je prvi put stigao tijekom ljeta 2023., kada je nastupao za pionire splitskog kluba. U veljači 2024. godine uslijedio je odlazak u Zadar, gdje je ostao do kraja te sezone. Nakon toga vratio se na Poljud, a prošlu sezonu proveo je uglavnom u Hajdukovoj kadetskoj momčadi.

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Ove sezone napravio je korak prema juniorskom nogometu. Za Hajdukove juniore upisao je tri prvenstvena nastupa, svaki put nakon ulaska s klupe. Protiv Solina zaigrao je od 62. minute, protiv Varaždina od 80., a protiv Sesveta ušao je u 70. minuti. Ukupno je skupio 58 minuta na terenu.

Torino ga je doveo kao igrača generacije 2009. godine, a Maslać će biti dio njegove akademije. Talijani u službenoj registraciji nisu objavili detalje ugovora, a zasad nema ni profesionalnog ugovora između igrača i novog kluba. Upravo je ta okolnost važna za Hajduk. Maslać nije imao profesionalni ugovor sa splitskim klubom, a u Torinu je registriran kao mladi amaterski igrač. Zbog toga Hajduku pri samom odlasku ne pripada klasična transferna odšteta, ali ni naknada za treniranje.

Situacija bi se mogla promijeniti ako Maslać u budućnosti potpiše prvi profesionalni ugovor. U tom slučaju Hajduku bi trebala pripasti Fifina naknada za treniranje za razdoblje koje je proveo u njegovu sustavu. Prema procjeni iz ovog slučaja, iznos bi mogao biti oko 100.000 eura, no konačna svota ovisi o Fifinim pravilima, kategorijama klubova i točnom razdoblju registracije igrača.

Za Hajduk stoga Maslaćev odlazak trenutačno nema izravni financijski prihod. Klub, međutim, zadržava mogućnost naplate naknade za treniranje ako mladi stoper u Torinu u budućnosti prijeđe iz amaterskog u profesionalni status.