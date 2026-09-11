Obavijesti

Sport

Komentari 1
PAULO MASLAĆ

Mladi Dubrovčanin odlazi iz Hajduka u Italiju! Veliki talent Splićana potpisao je za Torino

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Mladi Dubrovčanin odlazi iz Hajduka u Italiju! Veliki talent Splićana potpisao je za Torino
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Paulo Maslać (17) seli u Torino, ali bez profesionalnog ugovora. Poljud zasad neće vidjeti ni centa, a novac će na konto Splićana stići kasnije

Admiral

Junior Hajduka Paulo Maslać (17) karijeru će nastaviti u Italiji. Stoper, dosadašnji član Hajdukove Akademije, registriran je za Torino; talijanski klub objavio je njegovo službeno članstvo, no mladi Dubrovčanin nije potpisao profesionalni ugovor.

Maslać je rođen 1. travnja 2009. godine u Dubrovniku, a nogometne je početke napravio u GOŠK-u. U Hajduk je prvi put stigao tijekom ljeta 2023., kada je nastupao za pionire splitskog kluba. U veljači 2024. godine uslijedio je odlazak u Zadar, gdje je ostao do kraja te sezone. Nakon toga vratio se na Poljud, a prošlu sezonu proveo je uglavnom u Hajdukovoj kadetskoj momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slavlje Hajduka VIDEO
Slavlje Hajduka | Video: HNK Hajduk Split/Facebook

Ove sezone napravio je korak prema juniorskom nogometu. Za Hajdukove juniore upisao je tri prvenstvena nastupa, svaki put nakon ulaska s klupe. Protiv Solina zaigrao je od 62. minute, protiv Varaždina od 80., a protiv Sesveta ušao je u 70. minuti. Ukupno je skupio 58 minuta na terenu.

Torino ga je doveo kao igrača generacije 2009. godine, a Maslać će biti dio njegove akademije. Talijani u službenoj registraciji nisu objavili detalje ugovora, a zasad nema ni profesionalnog ugovora između igrača i novog kluba. Upravo je ta okolnost važna za Hajduk. Maslać nije imao profesionalni ugovor sa splitskim klubom, a u Torinu je registriran kao mladi amaterski igrač. Zbog toga Hajduku pri samom odlasku ne pripada klasična transferna odšteta, ali ni naknada za treniranje.

OPTIMISTIČNI TRENER Čabraja uoči Hajduka: Vjerujem da ćemo iz Splita ići zadovoljni. Kad izgubite, put natrag je dug
Čabraja uoči Hajduka: Vjerujem da ćemo iz Splita ići zadovoljni. Kad izgubite, put natrag je dug

Situacija bi se mogla promijeniti ako Maslać u budućnosti potpiše prvi profesionalni ugovor. U tom slučaju Hajduku bi trebala pripasti Fifina naknada za treniranje za razdoblje koje je proveo u njegovu sustavu. Prema procjeni iz ovog slučaja, iznos bi mogao biti oko 100.000 eura, no konačna svota ovisi o Fifinim pravilima, kategorijama klubova i točnom razdoblju registracije igrača.

Za Hajduk stoga Maslaćev odlazak trenutačno nema izravni financijski prihod. Klub, međutim, zadržava mogućnost naplate naknade za treniranje ako mladi stoper u Torinu u budućnosti prijeđe iz amaterskog u profesionalni status.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Filmska ljubav Baturinina trenera: Ljubi 12 godina stariju, zbog njega ostavila milijunaša!
BRILJIRA U ITALIJI

FOTO Filmska ljubav Baturinina trenera: Ljubi 12 godina stariju, zbog njega ostavila milijunaša!

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998., ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesca Fabregasa, bivše zvijezde Arsenala
Čudesni Baturina za povijest Coma: Zabio za vodstvo pa onda asistirao i oduševio brojkama
VEČER ZA PAMĆENJE

Čudesni Baturina za povijest Coma: Zabio za vodstvo pa onda asistirao i oduševio brojkama

'Vatreni' je ušao u klupsku povijest i postao prvi igrač Coma koji je zabio gol u europskim natjecanjima jer je ovo talijanskom klubu bila prva utakmica u Ligi prvaka
Tko je voditeljica kojoj je lani pukla haljina u emisiji Lige prvaka? Javio joj se i Baturina
MNOGIMA JE OMILJENA

Tko je voditeljica kojoj je lani pukla haljina u emisiji Lige prvaka? Javio joj se i Baturina

Voditeljici Kate Scott lani je pukla haljina u prijenosu uživo na CBS Sportsu! Usred prijenosa Lige prvaka pokazala je profesionalnost i smirenost, što je oduševilo gledatelje. Inače je riječ o jednoj od najpopularnijih sportskih voditeljica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026