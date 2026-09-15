Mladi Hrvat obranio je naslov prvaka, a jedan od najvećih konkurenata je sin F1 legende

Proteklog vikenda na kultnoj virovitičkoj stazi "Cobra" održana je četvrta, ujedno i pretposljednja utrka prvenstva Hrvatske (RMC Croatia) u natjecateljskom 2-taktnom kartingu. Dvanaestogodišnji Samoborac Ivan Janičijević, javnosti već poznat kao jedan od najvećih mladih talenata hrvatskog kartinga, ispisao je novu stranicu povijesti osiguravši novi naslov prvaka i prije kraja sezone.

U klasi Rotax MiniMax, Ivan je ponovno demonstrirao svoju nadmoć. Nakon dominacije na treninzima i osvojenog pole positiona u kvalifikacijama, upisao je dvije uvjerljive pobjede u dvije nedjeljne utrke. Ovim je slavljem Janičijević matematički osigurao novi naslov prvaka Hrvatske sa stopostotnim učinkom, pobijedivši u svim utrkama svoje klase u dosadašnjem dijelu sezone. Ovo mu je druga uzastopna nacionalna titula, nakon što je jednaki uspjeh ostvario i prošle godine u svojoj debitantskoj sezoni u ulaznoj Rotax MicroMax klasi.

- Jako sam sretan i zadovoljan svojim dosadašnjim razvojem i rezultatima otkako sam se prošle godine počeo baviti ovim zahtjevnim sportom. Dvostruka titula prvaka Hrvatske u prve dvije godine je i više nego što sam osobno očekivao. S visokim samopouzdanjem idem dalje prema svojim ciljevima na međunarodnoj sceni, gdje s ponosom predstavljam Hrvatsku, često i kao naš jedini predstavnik na velikim utrkama diljem Europe i svijeta. Želim se od srca zahvaliti svojoj obitelji, timu i svima koji me podržavaju na ovom mom putu! - izjavio je Ivan povodom osvajanja novog naslova.

Posljednja utrka domaćeg prvenstva u Koprivnici početkom listopada za njega će tako biti slavljenička, no pravog odmora nema. Tijekom rujna i listopada Ivana očekuju odlučujuće utrke u regionalnim RMC SSC i RMC Central Europe natjecanjima. U oba se prvenstva bori za naslov koji donosi pravo nastupa na prestižnom svjetskom Rotax Grand Finalu, koje će se u studenom održati u portugalskom Portimãu.

Zanimljivost koja dodatno potvrđuje razinu Ivanovog talenta dolazi iz prvenstva RMC Central Europe. Tamo se za naslov prvaka izravno bori s trenutačno vodećim Robinom Räikkönenom, sinom posljednjeg Ferrarijevog F1 svjetskog prvaka, Kimija Räikkönena. Mladi Räikkönen je prije samo nekoliko dana potpisao za Red Bull Junior driver program uz golemu pažnju globalnih medija, što Ivanovom rezultatu u tako elitnom društvu daje dodatnu težinu.