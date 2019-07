Mladi Hrvati ispustili Francuze, slijedi im borba za ostanak...

Godinu dana nakon što su Roko Prkačin, Boris Tišma i Ivan Perasović predvodili generaciju 2002. do europskog naslova do 16 godina, ona godinu starija pojačana s onime što je ostalo od one "novosadske" borit će se za ostanak u eliti na Europskom prvenstvu do 18 godina koje se igra u Volosu.

Da svi nabrojani bili ovdje, Hrvati bi bez dvojbe bili među favoritima za zlato, a ovako su ih osmini finala zaustavili Francuzi (62-53) te će do kraja turnira morati tražiti svoje mjesto i dogodine u ovoj konkurenciji. Za to prvu šansu već imaju sutra protiv Italije (15.45), važno je ne biti među posljednje tri ekipe.

Rašić ubrzao

S obzirom na "šamar" od Nizozemske, ništa se, zapravo, neočekivano nije dogodilo, Francuzi su i bez Killiana Hayesa i Thea Maledona prvi favoriti turnira i makar se tradicionalno pate sa šutom, to će uvijek nadoknaditi fizikalijama. Hrvatska je na njih jako dobro odgovarala cijeli dvoboj u kojemu je svaki koš trebalo izrudariti pa je i prednost od 34-28 sredinom treće četvrtine izgledala ogromno.

Karakaševi su dečki u završnih deset minuta ušli s +3, no pod obručem je nastavio dominirati impresivni Diabate (19 p, 13 s), priključili su mu se Thirouard-Samson i Cazalon, a nas je vukao Škarica. Potom je u završnoj minuti kod 51-54 do početka utakmice upitni Gnjidić iskoristio izolaciju položivši na lijevi ulaz, Crusol je uzvratio s distance, a nakon minute odmora Rašić nepotrebno ubrzao u pokušaju za tricu. Promašio cijeli obruč i tu je, nakon novih Crusolovih poena, 15 sekundi prije kraja realna šansa za Hrvatsku nestala.

Gnjidić (13 p) je imao solidnu pomoć u Buljeviću (12 p), ali Rudan i Rašić prije svih ostali su zakočeni s pet poena, odnosno četiri.