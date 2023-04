Mladi hrvatski igrač futsala oduševio sve fair-play potezom

Mnogi sportaši posjeduju vještine i talent, no da bi bio kompletan i velik, moraš imati i druge kvalitete. One ljudske. Samo veliki sportaši pokažu poštovanje i solidarnost prema protivniku, a to je demonstrirao za primjer svima mladi igrač futsala.

HMNK Rijeka je u juniorskom prvenstvu razbila Olmissum 7-1. Bila je to sjajna utakmica s pregršt golova i sjajnih poteza, ali jedan igrač je svojom gestom zasjenio sve. U trenutku kada je Olmissum gubio 2-0, kapetan Omišana Tomislav Stojanović išao je sam na golmana, ali ispred njega je ležao igrač Rijeke pa je solidarno loptu izbacio u aut. Njegov hvalevrijedan potez pohvalio je i suparnički klub.

- Pri još uvijek itekako aktivnom rezultatu za Omišane (0:2 za naše dečke) i nakon naše oduzete lopte dolazi do naknadnog kontakta igrača Olmissuma i našeg kapetana Lorena, naši dečki kreću u polukontru (nisu mogli vidjeti da se njihov suigrač ozlijedio i zato nastavljaju akciju), loptu nam oduzima igrač Olmissuma i hrvatske U19 reprezentacije Tomislav Stojanović i sam kreće na našeg vratara i dolazi u 100% šansu za postizanje pogotka. Mladi Tomislav umjesto da postigne pogodak loptu izbacuje u aut jer na podu leži njegov suigrač iz reprezentacije. Ovakav potez jednog mladog dečka vrjedniji je od bilo kakve pobjede i dokaz da osim svojih neupitnih igračkih kvaliteta ima i one još važnije, ljudske i da je pravi primjer hrvatskog reprezentativca - napisao je HMNK Rijeka.

Iako još nije ni kročio u seniorski futsal, Stojanović je pokazao da može biti primjer i starijim kolegama. Predivna gesta koja je oduševila mnoge i pokazala što je srž sporta. Fair-play i ljudskost, naposljetku, najbitnije od svega.

