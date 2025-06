Mladi hrvatski vaterpolisti love polufinale Svjetskog prvenstva

Hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju do 20 godina očekuje četvrtfinalni susret protiv Grčke. Izabranici Zorana Bajića plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što su završili na 2. mjestu u skupini. Nakon sjajnog otvaranja protiv reprezentacije SAD-a i pobjede 19-10 sljedila je drama s Crnom Gorom. U posljednjim sekundama utakmice Luka Penava zabio je za 15-14 dok je Čubranić imao dvije obrane na kraju utakmice. Za 1. mjesto u skupini mlade "barakude" su igrale protiv Mađarske, ali u toj utakmici ništa nije išlo po planu i nakon poraza 15-11 završili su na 2. mjestu u skupini.

Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20 Zagreb 2025: Hrvatska - Crna Gora | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sada ih očekuje Grčka preko koje će pokušati izboriti polufinale, a naš današnji protivnik je u četvrtfinalu uvjerljivo slavio protiv Kine (27-6). Naši vaterpolisti itekako su upoznati s grčkom reprezentacijom, a upravo smo njih prije godinu dana izbacili u istoj fazi na na putu do europskog zlata.

- Grčka je jako dobra, jaka i čvrsta reprezentacija, koju su mnogi u nabrajanju favorita možda neopravdano izostavili. Po meni jedna od boljih reprezentacija na turniru. Radi se o izrazito neugodnoj momčadi protiv koje nitko nema pravo na slab dan. Oni to kažnjavaju - rekao je izbornik Bajić prilikom najave utakmice.

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20 Zagreb 2025. Hrvatska - SAD | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Imali smo i analize utakmica dosadašnjih, pa sljedećeg suparnika, kao i nekih detalja u igri. Obavili smo razgovore i skupne, ali sam imao i neke pojedinačne razgovore. Ono na što sam stavio naglasak prethodna dva dana bila je upravo psihološka priprema. Mislim da je to u ovom trenutku najbitnije. Gledamo da ih koliko je god više moguće opustimo, a da ne gube koncentraciju, fokus na ono što slijedi i da se opuste od tog bremena favorita koje nose. Opet, razumljivo je da ga imaju i moraju ga imati i znati se nositi s time. Fizički su dečki besprijekorno spremni, nadam se da smo iz prethodne dvije utakmice, protiv Crne Gore i Mađarske, nešto naučili. Sada, ako želimo do vrha što nam je cilj, moramo dobivati sve do kraja - naglasio je Bajić.

Utakmica se igra od 19 sati na bazenu Mladost. Prijenos je na Sportskoj televiziji i službenom YouTube kanalu World Aquatics.