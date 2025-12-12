Obavijesti

OSCAR KOVAČIĆ

Mladi Karlovčanin nakon zlata u taekwondou: 'Zaključio sam ovu sezonu na najbolji način...'

Mladi Karlovčanin nakon zlata u taekwondou: 'Zaključio sam ovu sezonu na najbolji način...'
Oskar Kovacic juniorski Svjetski taekwondo prvak | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Do finala, Oscar Kovačić imao je težak put. Morao je odraditi borbu više od konkurenta s kojim se borio za zlatnu medalju

Hrvatski taekwondoaš borac Oscar Kovačić osvojio je zlatnu medalju na Europskom prvenstvu na Kosovu u kategoriji do 80 kilograma. Karlovčanin je u finalu pobijedio Rusa Andreja Zagorulka. Prvu rundu izgubio je 16-11, ali je u drugoj uzvratio s 11-8. U odlučujućoj rundi potpuno je preuzeo kontrolu, poveo 6-0, zatim 9-0 i mirno priveo borbu kraju s 11-7.

Mladi Karlovčanin nakon zlata u taekwondou: 'Na najbolji mogući način sam zaključio godinu...'
Mladi Karlovčanin nakon zlata u taekwondou: 'Na najbolji mogući način sam zaključio godinu...' | Video: Hrvatski taekwondo savez

To mu je ujedno bio najveći uspjeh u mladoj karijeri, a do finala je stigao sa šest pobjeda u isto toliko borbi. Imao je jednu borbu više od svoga protivnika u finalu, ali ga to nije spriječilo da u Hrvatsku donese najsjajnije odličje.

BRAVO, CURE! Berba medalja na Europskom prvenstvu u taekwondou: Naše predstavnice osvojile tri bronce
Berba medalja na Europskom prvenstvu u taekwondou: Naše predstavnice osvojile tri bronce

Nakon uspjeha dao je kratku izjavu:

- Jako sam sretan i zadovoljan što sam ovu godinu i ovu sezonu završio ovakvim rezultatom. To mi je bio cilj jer sam znao da ću na kraju godine nastupati na Europskom prvenstvu do 21 godine. Izmorio sam se, šest borbi, i želim se zahvaliti obitelji, treneru, srednjoj školi i veleučilištu na razumijevanju i pomoći. Sretan sam, nastojat ću trenirati i dalje te ostvariti još bolje rezultate - rekao je Oscar.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
