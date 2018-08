Mladi sportaši preplavili Split: Igramo se, kupamo i uživamo

Velika državna završnica Plazma Sportskih igara mladih održala se u Splitu od 29. srpnja do 11. kolovoza i pretvorila Split u središte sporta Hrvatske. Igralo, se navijalo i družilo na sportskim terenima diljem Splita jer ulog je bio velik: titule državnih prvaka, ali i plasman na veliku međunarodnu završnicu Plazma Sportskih igara mladih. Jedinstvena je to prilika za sve hrvatske školarce da provedu nezaboravne dane na moru uz osiguran smještaj, prijevoz do Splita i transfer do natjecanja, sve uz nadzor organizatora.

- Super nam je u Splitu jer se natječemo i družimo s ekipama iz cijele Hrvatske, a danas nam je slobodan dan pa smo se već četiri puta okupali - podijelila je vesela ekipa iz Slavonskog Broda koja se natjecala u odbojci.

Foto: Sportske igre mladih

Plazma Sportske igre mladih već 22. godine organiziraju sportska natjecanja za djecu od 6 do 18 godina starosti. Osim propagiranja sporta i sportskog načina života kroz svoje programe rade aktivno na edukaciji djece o svim sferama održivog razvoja. Edukativni korneri o važnosti recikliranja i očuvanja okoliša pratili su sva događanja Turneja radosti Plazma Sportskih igara mladih koja su se održala ove godine u 17 gradova diljem Hrvatske.

Plazma Sportske igre mladih su najmasovnija sportska manifestacija u Europi koja pruža priliku djeci osnovnih i srednjih škola da potpuno besplatno od travnja do kolovoza sudjeluju u vrhunsko organiziranim natjecanjima u 10 sportova (mali nogomet, Kinder turnir u košarci, HEP turnir u rukometu, odbojka, Hrvatska pošta Cup u tenisu, stolni tenis, odbojka na pijesku, šah, graničar i atletika).

Prijave za djecu u svim sportovima su u besplatne, a kvalifikacijski turniri su se od ožujka razigravali u svim županijama Hrvatske, u kojima je odigrano više od 220 sportskih turnira.

Foto: Sportske igre mladih

- Plazma Sportske igre mladih ponose se svojim dugom tradicijom organiziranja sportskih natjecanja za djecu i mlade koja su u potpunosti besplatna za sve sudionike, što ne bi bilo moguće bez potpore naših partnera i sponzora. Više od 1.500.000 djece u protekle 22. godine su naša radost i snaga i obveza da svake godine sustav natjecanja i događanja podignemo na još višu razinu - izjavio je Tihomir Gudić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih.

Najmasovnij sport u sustavu manifestacije je očekivano nogomet u kojem se djeca natječu kroz Coca- Cola Cup turnir u malom nogometu i turniru za djecu 2007. godište i mlađi. Više od od 36.000 malih nogometaša i nogometašica borili su se za plasman na državnu završnicu.

Kinder turnir u košarci okuplja sve ljubitelje ulične košarke koji imaju mogućnost raditi na propagiranju ovog izrazito atraktivnog sporta. HEP turnir u rukometu okuplja najbolje rukometašice i rukometaše, a tenis je djeci omogućen kroz Hrvatska pošta Cup u tenisu. Osim sportskih natjecanja velika pozornost stavlja se na propagiranje druženja i zajedništva te zabavan pristup sportu.

Foto: Sportske igre mladih

Mnogobrojne poznate osobe i vrhunski sportaši sudjelovali su u mladosti na Plazma Sportskim igrama mladih, među njima su Sandra Perković i Dario Šarić, a ambasador je i Luka Modrić, jedan od najboljih nogometaša današnjice.

Dodjelu medalja HEP turnira u rukometu uveličao je Nikša Kaleb, proslavljeni hrvatski rukometaš i prijatelj Plazma Sportskih igara mladih:

- Djeca danas sve više zanemaruju kretanje, kroz Plazma Sportske igre mladih djeca imaju priliku družit se i baviti se sportom bez imperativa vrhunskog sporta i nadam se da će se nakon njih nastaviti baviti sportom bar rekreativno.

Plazma Sportske igre mladih održavaju se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, a kruna svake sezone je velika međunarodna završnica koja će se održati u Splitu od 20. Do 25 kolovoza. Djeca iz regije najbolji su ambasadori svojih zemalja, jer niti jedan incident nije zabilježen na terenima ili izvan njih.

Foto: Sportske igre mladih

Veliko zatvaranje Plazma Sportskih igara mladih održat će se na Splitskoj rivi 24. kolovoza s početkom u 19.30 sati, a svi sudionici moći će uživati u zabavnom spektaklu, poklonu svim građanima Splita i njihovim gostima.

Raspored natjecanja:

29.7.- 1.8.- Coca- Cola Cup

Odbojka i šah: 2. - 4. kolovoz

Odbojka na pijesku, Hrvatska pošta Cup u tenisu i mali nogomet (2007. godište): 6. - 8. Kolovoz

HEP turnir u rukometu, stolni tenis i Kinder turnir u košarci: 9. - 11. kolovoz

Tema: Sport fanatik