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OD 17 SATI

Mladi 'vatreni' igraju ključan susret na Euru. Evo gdje gledati borbu za polufinale sa Srbijom

Piše Issa Kralj,
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Mladi 'vatreni' igraju ključan susret na Euru. Evo gdje gledati borbu za polufinale sa Srbijom
Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Nadam se da će to biti samo naša posljednja utakmica u skupini, a ne i posljednja na ovom turniru - rekao je izbornik Oreščanin nakon Italije

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Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina danas igra posljednju utakmicu grupne faze Europskog prvenstva. Pred izabranicima Siniše Oreščanina je dvoboj protiv Srbije s početkom u 17 sati. Mladi 'vatreni' su remizirali protiv vršnjaka iz Italije u posljednjoj utakmici (0-0) te ih sada čeka borba za plasman u polufinale. 

Hrvatska je nastup na Euru otvorila porazom od Ukrajine (1-3) pa su onda izvukli bod protiv Italije i trenutačno su treća momčad na tablici u skupini B s jednim osvojenim bodom. Pobjeda protiv Srbije je i više nego nužna ukoliko Hrvatska želi imati šanse za prolazak u polufinale turnira. Dvoboj sa Srbijom na rasporedu je od 17 sati, uz prijenos na RTL 2 ii platformi Voyo. 

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Srbija je u prošlom kolu poražena od Ukrajine (1-2) što ne ide u korist mladim 'vatrenima' u borbi za polufinale pa se tako moraju nadati da će Ukrajina pobijediti Italiju (utakmica od 19 sati). 

- Na ovom turniru uvijek je isto - cilj je pobijediti. Sada ćemo igračima dati vremena za oporavak, malo mira i priliku da uživaju u ovom trenutku. Za mene je ovo protiv Italije bila vrlo pozitivna reakcija momčadi. Dobro ćemo se pripremiti za posljednju utakmicu u skupini. Nadam se da će to biti samo naša posljednja utakmica u skupini, a ne i posljednja na ovom turniru - rekao je izbornik Oreščanin nakon Italije. 

U polufinale idu prve dvije reprezentacije. Ono što je također važno naglasiti je da i osigurano treće mjesto u skupini igra veliku ulogu. Naime, trećeplasirana momčad iz skupine B igrat će protiv trećeplasirane momčadi iz skupine A, a pobjednik osigurava mjesto na Svjetskom U-20 prvenstvu koje se održava u Azerbajdžanu 2027. 

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