Nadam se da će to biti samo naša posljednja utakmica u skupini, a ne i posljednja na ovom turniru - rekao je izbornik Oreščanin nakon Italije
Mladi 'vatreni' igraju ključan susret na Euru. Evo gdje gledati borbu za polufinale sa Srbijom
Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina danas igra posljednju utakmicu grupne faze Europskog prvenstva. Pred izabranicima Siniše Oreščanina je dvoboj protiv Srbije s početkom u 17 sati. Mladi 'vatreni' su remizirali protiv vršnjaka iz Italije u posljednjoj utakmici (0-0) te ih sada čeka borba za plasman u polufinale.
Hrvatska je nastup na Euru otvorila porazom od Ukrajine (1-3) pa su onda izvukli bod protiv Italije i trenutačno su treća momčad na tablici u skupini B s jednim osvojenim bodom. Pobjeda protiv Srbije je i više nego nužna ukoliko Hrvatska želi imati šanse za prolazak u polufinale turnira. Dvoboj sa Srbijom na rasporedu je od 17 sati, uz prijenos na RTL 2 ii platformi Voyo.
Srbija je u prošlom kolu poražena od Ukrajine (1-2) što ne ide u korist mladim 'vatrenima' u borbi za polufinale pa se tako moraju nadati da će Ukrajina pobijediti Italiju (utakmica od 19 sati).
- Na ovom turniru uvijek je isto - cilj je pobijediti. Sada ćemo igračima dati vremena za oporavak, malo mira i priliku da uživaju u ovom trenutku. Za mene je ovo protiv Italije bila vrlo pozitivna reakcija momčadi. Dobro ćemo se pripremiti za posljednju utakmicu u skupini. Nadam se da će to biti samo naša posljednja utakmica u skupini, a ne i posljednja na ovom turniru - rekao je izbornik Oreščanin nakon Italije.
U polufinale idu prve dvije reprezentacije. Ono što je također važno naglasiti je da i osigurano treće mjesto u skupini igra veliku ulogu. Naime, trećeplasirana momčad iz skupine B igrat će protiv trećeplasirane momčadi iz skupine A, a pobjednik osigurava mjesto na Svjetskom U-20 prvenstvu koje se održava u Azerbajdžanu 2027.
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