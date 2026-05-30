Mladi 'vatreni' napušta Dinamo ovo ljeto i potpisuje za Hajduk!

Anđelo Šutalo (19), hrvatski U-19 nogometni reprezentativac, po isteku ugovora s Dinamom 19. lipnja postat će nogometaš Hajduka, piše Blaž Duplančić za Dalmatinski portal. Član juniorske momčadi "modrih" nije htio potpisati novi ugovor, a u Hajduku ga čeka trogodišnji ugovor.

Šutalo, inače ofenzivni veznjak, posljednje dvije godine igrao je za juniore Dinama i U-21 vrstu u Premier League International Cupu, ranije je bio i kapetan u kadetskoj momčadi, ali nije dobio priliku u seniorima. Za mlađe uzraste hrvatskih reprezentacija odigrao je 28 utakmica, zabio pet golova, među kojima su bila dva komada Srbiji (uz jednu asistenciju) u jesenskom trijumfu 4-1.

Avanturu na Maksimiru završava nepune tri godine nakon što je došao iz metkovske Neretve, kluba koji je Dinamu dao još dva Šutala, Boška i Josipa, s kojima nije u rodu.

Slučajno ili ne, informacija o njegovu odlasku iz Dinama dolazi nakon posljednje utakmice juniorskog prvenstva u kojoj je Dinamo u subotu na glavnom terenu Maksimira pobijedio upravo Hajduk 1-0 na Maksimiru golom Mislava Ćutuka, i to s igračem manje od 41. minute nakon crvenog kartona Taija Žnuderla. Šutala nije bilo u kadru, posljednju je utakmicu odigrao još 25. travnja.