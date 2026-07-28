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TALENT

Mladog igrača Hajduka žele Arsenal i Chelsea: 'Pokazao je da je mentalno spreman...'

Piše Ivan Tomašković,
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Mladog igrača Hajduka žele Arsenal i Chelsea: 'Pokazao je da je mentalno spreman...'
Foto: HNK Hajduk
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Rođen 13. ožujka 2009. u Mariupolju, a posjeduje ukrajinsko i marokansko državljanstvo

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Mladi 17-godišnji Adam Huram debitirao je za Hajduk u 28. kolu prošle sezone u pobjedi protiv Istre 1961. Priliku mu je dao Gonzalo Garicija koji očito zna kakvog talenta ima u svojim redovima.  Naime, njega iz Hajduka žele dovesti Chelsea i Arsenal, a o putanji karijere mladog Ukrajinca progovorio je njegov mendažer Vadim Shablii za Flashscore

- Mislim da klubovi prije svega vide njegov potencijal. Adam je vrlo mlad igrač, ali već sada odlično razumije igru, posjeduje snažne tehničke kvalitete i pravi radni mentalitet. Uvijek želi učiti i napredovati - ističe njegov menadžer. 

Huram je rođen 13. ožujka 2009. u Mariupolju, a posjeduje ukrajinsko i marokansko državljanstvo. Nogometno se razvijao u akademiji Šahtara iz Donjecka, gdje je proveo nekoliko godina prije dolaska u Hajduk u veljači 2024. 

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- Pred njim je još dug put i puno toga mora naučiti. Smatram da je sada najvažnije ne žuriti i pružiti mu priliku da se razvija korak po korak - ističe Shablii.  Ističe, da je veliki transfer u tako mladoj dobi ozbiljan korak. 

- Može donijeti nove prilike, ali i dodatni pritisak. Stoga nama nije cilj samo pronaći veliki klub. Moramo procijeniti je li to pravi korak za Adama u ovom trenutku. Moramo gledati šire od same razine momčadi; treba uzeti u obzir i minutažu, trenera te mogućnosti za daljnji razvoj. Adam je debitirao za prvu momčad Hajduka sa samo 17 godina, a to puno govori. To ponajprije pokazuje da je već mentalno spreman za igranje na seniorskoj razini - zaključio je Huramov menadžer. 

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