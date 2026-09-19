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Mladost i Jug furiozno ušli u sezonu prvenstva Hrvatske

Piše HINA,
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Mladost i Jug furiozno ušli u sezonu prvenstva Hrvatske
Dubrovnik: Druga utakmice polufinala Prvenstva Hrvatske, VK Jug AO - HAVK Mladost | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Mladostaši su s uvjerljivih 24-6 pobijedili zagrebački Medveščak, dok je Jug deklasirao POŠK 1937 s 18-8

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Počelo je novo prvenstvo Hrvatske za vaterpoliste, a aktualni prvak Mladost u zagrebačkom je derbiju uvjerljivo svladala Medveščak s 24-6 (6-1, 5-1, 7-1, 6-3). Za prvaka su po četiri pogotka postigli Viktor Tončinić i Luka Lozina, dok su se na drugoj strani po dva puta u strijelce upisivali Dominik Obuljen i Luka Eterović.

Lakoćom su do startne pobjede stigli i vaterpolisti Juga AO koji su u Dubrovniku svladali POŠK 1937 s 18-8 (4-1, 6-2, 2-3, 6-2). Za Jug AO je David Tatrai dao pet, a Marko Žuvela četiri pogotka. U poraženom su sastavu po dva gola dali Robert Stojanac i Luka Buljan.

Riječko Primorje EB je u gostima nadjačalo m s 13-11 (4-3, 5-3, 2-4, 2-1) uz četiri gola Lena Dujmića. Za goste su po tri dali Luka Babić i i Ivan Vukojević. S pet golova je prvi strijelac KPK-a bio Tin Fabris.

Solaris je u Šibeniku bio bolji od Zadra 1951 s 14-13 (3-3, 5-5, 3-2, 3-3). Eugen Koprčina je postigao pet golova za Šibenčane, a Ante Visković četiri za goste. Posljednja se utakmica prvog kola igra 23. rujna, a sastaju se Mornar - Jadran Split.

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