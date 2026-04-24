Mladost iščupala dramu u Osijeku: Mursa počela slaviti pobjedu (!) pa se pojavio VAR...

Sve što odbojka i sport općenito može ponuditi, vidjeli smo u Osijeku u drugoj utakmici finalne serije za odbojkaškog prvaka Hrvatske. Mladost je, nakon pet setova i gotovo dvoipolsatne borbe u SD Jug II, uzvratila "breakom" Mursi te izjednačila seriju na 1-1.

Mursa je s kapitalom velike pobjede u Domu odbojke nastavila gdje je i stala četiri dana ranije, ovaj put uz navijače koji su priredili atmosferu nalik onoj lanjskoj, koja ih je vodila do prvog naslova prvaka u povijesti kluba. Vodili su Osječani 2-1, pogotovo nadigrali goste u trećem setu i kontrolirali rezultat sve do završnice četvrtog. Vodili su 20-17, no taj je set ušao u "pripetavanje" u kojem su domaćini nakon prve meč-lopte već - proslavili pobjedu! Nakon Zeljkovićevog promašaja, skočila je i publika, igrači s klupe utrčali su u teren, ali nakon VAR provjere, suci su vidjeli dodir u bloku Jakovca. Mursa je propustila ukupno pet meč-lopti, dok se Mladost iščupala zahvaljujući džokeru s klupe, tehničaru Močiću i njegovim servisima (32-30). Peti set ispao je jednosmjerna ulica u korist Zagrepčana, koji opet imaju "pole position" u ovoj seriji, odnosno prednost domaćeg terena.

Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mnogi mladostaši ostali su dužnici u prvoj utakmici, s kamatama je sve vratio Grk Chandrinos s 29 poena. Kod Murse standardno Leo Andrić s 22 poena prvo ime iako su Osječanima nedostajali njegovi asevi, s obzirom na to da je Mladost na servisu imala osjetnu prednost (6-1 asevi).

Serija opet seli u Dom odbojke, treća se utakmica igra u nedjelju od 18 sati, a četvrta u Osijeku u srijedu, kad bismo mogli i dobiti prvaka.

Finale, druga utakmica:

Mursa - Mladost 2-3 (25-19, 19-25, 25-17, 30-32, 10-15)