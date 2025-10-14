Mladost izabrala pobjednički put i skupinu smrti: 'Poslali smo poruku da se nikog ne bojimo'

Treći dan ožujka 2020. godine, odnosno malo prije nego što će korona virus zaustaviti cijeli svijet, Mladost je gostovala u Hannoveru i pobijedila 18-12. Ne želimo uopće podsjećati na to zlosretno doba korone, nego tek na podatak da je to bila zadnja utakmica mladostaša u Ligi prvaka. Nakon pet i pol godina "žapci" se vraćaju u natjecanje u kojem su drugi najtrofejniji klub sa sedam trofej te drugi hrvatski predstavnik uz splitski Jadran (gostuje u Trebinju kod Jadran Herceg Novog). Vidjeli su ih svi tu još prošle godine, ali zapeli su neočekivano na kvalifikacijskom turniru u Kragujevcu.

Ove godine ni sami sebe nisu mogli pobijediti kao što su uspjeli prošle godine, u konkurenciji Vouliagmenija i Brescie na domaćem bazenu uvjerljivo su osvojili prvo mjesto i... Mjesto u skupini smrti! Prvo mjesto iz Zagreba vodilo je u društvo Olympiacosa, dodatno osnaženog Radničkog i mađarskog Vasasa, a drugo kod europskog prvaka Ferencvarosa, ali bitno slabijih Rumunja i kotorskog Primorca. Mladost nije kalkulirala te je, kako je to rekao trener Zoran Bajić, izabrala pobjednički put. Rekli bismo da jedino Vasas ovdje nema šanse za prolazak u drugi krug te da će se za prve dvije pozicije boriti Olympiacos, Mladost i Radnički.

- Složio bih se da je naša skupina najzahtjevnija i rekao bih da će Vasas, iako nije favorit za prolazak, biti nagazna mina i sigurno nekome otkinuti bodove. Mi nismo htjeli kalkulirali, išli smo sportski na prvo mjesto bez obzira što smo znali da će nam donijeti teži put, no mislim da smo time poslali poruku konkurenciji da se ne bojimo - kaže Luka Lončar, ovoljetni povratnik u Mladost, ali zadnje dvije godine igrač Olympiacosa, kod kojeg Mladost večeras otvara Ligu prvaka (18.00).

Zagreb: Kvalifikacije za Ligu prvaka u vaterpolu, HAVK Mladost - Vouliagmeni NC | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dakle, Luka je za ovu utakmicu u špijunskoj ulozi!

- Olympiacos je krenuo u novu eru, mislim da će biti bolji nego prošle godine s Elvisom Fatovićem na klupu s kojim su podignuli razinu agresivnosti u obrani, slično španjolskom mentalitetu. Sa Zalankijem, Angyalom te okosnicom grčke reprezentacije pripadaju među četiri-pet najboljih ekipa na papiru. I dalje gaje staromodni vaterpolo, s dva teška centra, s manje plivanja.

Lončar je prošle godine s Kakarisom i Nikolaidisom činio najmoćniji centarski tercet, s Androm Bušljom, koji se vratio u Jug, pak, hrvatski duet. Unatoč grčkoj navijačkoj kulturi, igrače poput Lončara i inače žestoki grčki navijači mogu dočekati jedino pljeskom.

- Uvijek se s poštovanjem odnose prema bivšim igračima, nadam se da će navijači doći u što većem broju i da će biti vatreno.

Nekad je na bazenu u Pireju i doslovno bilo vatreno, ali baklji i ostalog pirotehničkog arsenala nasreću, više nema unutar bazena. A u bazenu Mladost zasad djeluje vrlo dobro, kudikamo bolje nego prošle godine u ovo doba. Momčad je, uz Lončara, dodatno osnažena budućim nositeljima "barakuda", Čubranićem i Tončinićem, zatim Babićem te ruskim ljevakom Nagajevim. Kako se sve čini drugom najiskusnijem "žapcu" nakon Vrlića?

Zagreb: Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu, HAVK Mladost - VK Mornar | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Rano je možda još za ocjene, ali, da, vrlo je dobro. Pogodili smo formu za kvalifikacijski turnir, to je bio prvi veliki cilj. Bit će sigurno uspona i padova, sa zdravom atmosferom doći će sigurno dobar rezultat. Prošle godine očekivao se "boom", ali to je proces, rijetko možete odmah imati rezultat kad dovedete 10 novih igrača. Vrlić i ja savjetima pomažemo Tončiniću koji ima minutažu na centarskoj poziciji uz nas, ali treba raditi i učiti od drugih igrača, od igre u obrani, postavljanja, rada nogu, plivanja... Talent je neupitan, sad ga mora izbrusiti do kraja.

Tončinić, ali i ostali mlađi mladostaši, primarno će veću minutažu imati u hrvatskom prvenstvu, koje su u Hrvatskom vaterpolskom savezu odlučili postaviti na prvo mjesto, kako i treba biti unatoč benefitima koje donosi regionalna liga. Njeni članovi hrvatski klubovi više nisu, igraju je Srbi i Crnogorci, i već smo nemalo puta čuli od igrača da takvu odluku pozdravljaju.

- Mogu reći da je meni sigurno lakše bez regionalnih putovanja, zbog kojih se izgubi vrijeme za pripremu važniju utakmicu. Da, rekao bih da je bolje bez tih obaveza, fizički sigurno, ali vrijeme će pokazati je li dobro i za igrače i što ćemo dobiti. Našim klubovima i prvenstvu sigurno treba dati na važnosti.

Skupine Lige prvaka

Skupina A: Mladost, Olympiacos, Radnički, Vasas

Skupina B: Jadran Split, Jadran HN, Novi Beograd, Pro Recco

Skupina C: Brescia, Ferencvaros, Primorac, Oradea

Skupina D: Barceloneta, Waspo 98 Hannover, Marseille, Sabadell

Sustav natjecanja

Iz svake skupine u sljedeći krug prolaze po dva kluba. Stvorit će se nove dvije skupine s po četiri momčadi, a po dvije će izboriti Final Four u lipnju sljedeće godine. Iz skupina prvog kruga treća i četvrta momčad sele u Eurokup.

