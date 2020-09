Mladost je predstavila moćnu momčad za novu sezonu: Idemo pokazati Jugu da smo mi bolji!

<p>Već po tradiciji uoči početka nove sezone vaterpolisti <strong>Mladosti </strong>predstavili su se javnosti. Ove godine na otvorenom prostoru ispred svog bazena na Savi u ponešto promijenjenom ruhu, ne previše, ali najvažnije je da se nisu promijenile ambicije. One su i dalje, nakon tri trofeja u protekle dvije sezone, Kupa Hrvatske i dvije Regionalne lige, najviše moguće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mladost predstavila novu momčad</strong></p><p>- Očekujemo jednako uspješnu sezonu kao i prošle godine. Želja nam je osvojiti trofeje te možda s nekim naglaskom da vratimo naslov prvaka Hrvatske na Savu. To je jedini trofej koji nam nedostaje u posljednje dvije godine i sve ćemo napraviti da to tako bude. Fokusirani smo na to, sigurno smo da ćemo gledati da odemo što dalje u Europi i nadamo se da će nam situacija vezano za Covid to i omogućiti - najavio je trener <strong>Zoran Bajić </strong>uoči subotnjeg otvaranja Prvenstva Hrvatske protiv KPK-a.</p><p>U novoj sezoni nema Regionalne lige, barem ne u dosadašnjem formatu, već će se na proljeće organizirati turnir s najboljim momčadima država koje su sudjelovale u natjecanju. </p><p>- Stvarno nam je drago da opet počinjemo igrati vaterpolo i da smo relativno bezbolno prošli korona-situaciju. Nadam se da ćemo tako uspjeti i tijekom sezone, da nećemo imati problema s tim. Ostalo je sve na nama, da se borimo i pobjeđujemo. Malo je drugačija konstitucija momčadi, ali mi se poznajemo dugi niz godina i nema tu ništa novo, ne trebamo se pretjerano uigravati. Nadam se da ćemo sve to pokazati i u utakmicama te da nećemo imati problema s lošim situacijama unutar momčadi, kao što nismo imali ni do sada, u tom dijelu smo vrlo dobri - izjavio je kapetan <strong>Ivan Marcelić.</strong></p><p>On je bio jedan od mnogih koji su jednom i pol nogom tijekom ljeta bili na odlasku, no ne samo da su na Savi uspjeli zadržati uglavnom sve najbolje igrače izuzev Miloša Ćuka i Alexa Bowena (Aljoša Kunac završio karijeru, otišao i Jerko Anzulović), već je u Andri Bušlji Mladost dovela jednog od najvećih kapitalaca koji su bili na tržištu. Uz kapetana hrvatske reprezentacije pristigli su i Mislav Vrlić iz Primorja te ljevoruki Ante Visković iz Jadrana.</p><p>- Nadam se da ćemo odigrati sva natjecanja koja ćemo započeti, no jedno, nažalost, nećemo, a to je Regionalna liga. Očekivanja su da budemo što bolji, da u Kupu i na Prvenstvu pokažemo Jugu da smo bolji, da smo na istoj, ako ne i boljoj, razini nego prošle godine te da konačno pokušamo uzeti Prvenstvo - bacio je rukavicu izazova prema Dubrovniku direktor <strong>Milorad Damjanić.</strong></p><p>Prvi veliki izazov Mladost će imati sredinom studenog na Siciliji gdje će igrati kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka. Mjesto s tog turnira na kojem će biti devet momčadi ima samo jedno, a, kao i Zagrepčani, njemu se najviše nada i mađarski Szolnok. Oba su kluba dosad imala pozivnicu, no zbog smanjenja brojke klubova sa 16 na 12, LEN im je uskratio istu.</p><p>- Što se tiče Lige prvaka, mislim da je sustav dosta nepošten. Čak 18 klubova nastupa za dva sljedeća mjesta. Ta grupa je dosta teška, devet klubova igra za prvo mjesto. Ako želimo biti na razini, moramo biti spremni - dodao je direktor uz završnu pozitivnu riječ za sve kojima je Mladost pri srcu, i uopće hrvatski klupski vaterpolo.</p><p>- Što se tiče financija, teško je kao i svugdje, ali mislim da idemo prema izlazu. Igrači žele doći u Mladost jer su prepoznali sredinu gdje se stvari kreću u pozitivnom smjeru.</p><h2>Mladost 2020./2021.</h2>