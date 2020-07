Mladost osvojila Dubrovnik i Regionalnu ligu! Četvrtinom iz udžbenika potopila je jugaše

Trećom četvrtinom iz udžbenika (7-2) Zagrepčani su odradili presudan posao u finalu koje je završeno s 15-11 u njihovu korist.

<p>Zagrebačke slavljeničke note usred Dubrovnika! Odnosno, nema smjene na regionalnom vaterpolskom tronu. <strong>Mladost</strong>, koja je prošle godine prvi put uopće i zasjela na njega, nije se dala spustiti ni nakon najtežeg mogućeg terena na kojem ga je trebalo obraniti. Pobijediti <strong>Jug </strong>usred Gruža, dobar dio utakmice potpuno ga i nadigravati, znači samo jedno - da ste zasluženi prvaci. Bez ikakvog potpitanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Divlja liga u Portu</strong></p><p>Učiniti uopće kao Jugov protivnik u njegovom hramu utakmicu, k tome finale, nezanimljivim, riješenim puno prije isteka vremena, čak i s lošim igračem više (3-9), slabim doprinosom najboljeg strijelca (Bukić jedan gol) mogli su i uspjeli uopće samo rijetki. Trećom četvrtinom iz udžbenika (7-2) Zagrepčani su odradili presudan posao u finalu koje je završeno s 15-11 u njihovu korist. Slično je, vratimo li se 15-ak mjeseci unazad, bilo i u lanjskom finalu kada su vodili 13-6 da bi uslijed ranog opuštanja završilo 13-12. Jug se i tada pretvorio u raštimanu vojsku i potvrdio, nažalost za navijače "Gospara", da mu finala Regionalne lige očito nisu jača strana, ovo mu je bilo sedmo koje je izgubio uz četiri titule s kojima i dalje ostaje najtrofejniji klub natjecanja.</p><p>A Mladost je prema drugoj krenula tako da je zaustavila ono poznato Jugovo jugaško otvaranje ili, kako je to opisao trener splitskog Jadrana Mile Smodlaka, euforično. Iako je <strong>Loren Fatović </strong>odmah u prvom napadu najavio svoju veliku večer u kojoj ga suigrači nisu pratili, čekali su jugaši pet minuta na novi gol, odnosno dok gosti iz Zagreba nisu previše, malo i podcjenjivački, na desnoj strani pustili mladog Kržića. Sada su ga valjda bolje upoznali, a trebat će im takvo saznanje već od subote.</p><h2>Fatović bez pomoći</h2><p>U međuvremenu<strong> Miloš Ćuk,</strong> MVP finala s pet golova i barem toliko majstorskih poteza koji odlučio baš sa stilom oprostiti od regionalne kapice Mladosti, pronašao je <strong>Radua </strong>na ziceru, kasnije i sam iznenadio Popadića, iza njega i Amerikanac <strong>Bowen</strong>, pa su mladostaši prvi puta i imali rezultat na svojoj strani (3-2). <strong>Lozina </strong>je, usput, imao već dva isključenja, ali u većem je problemu koju minutu kasnije bila Mladost jer su joj sva tri braniča (Biljaka, Kunac, Bajić) imala po dvije osobne. Ispalo je ne i kobnom.</p><p>Jugaši su, slijedom toga, imali prevlast u napadima s igračem više, koji, pak, gostima nije ni trebao jer su briljantno gađali s vanjskih pozicija. Popadić nije pročitao ni Milošev udarac, pa onaj Ćuka koji je izveo pravu majstoriju pucavši bez zamaha, pa Bowenov... Fatović je nastavio trpati na drugoj strani, nije ga omelo ni kada mu je peterac pokušao obraniti igrač Lazić jer je golman Marcelić zaradio isključenje. Događa se i to u vaterpolu.</p><p>No Fatoviću je trebala pomoć, a golovima su je dali samo Obradović i Kržić. <strong>Merkulov</strong>, primjerice, gol nije ni pogledao, Rus je djelovao potpuno nezainteresirano, a zagrebačkoj pucačkoj mašineriji, pak, unatoč "uštopanom" najboljem strijelcu <strong>Bukiću </strong>priključio se i <strong>Harkov </strong>koji je s dva gola u začetku drugog dijela, nakon <strong>Lončarova </strong>promašenog zicera, za koji je linijski sudac označio da je bio gol, ali glavni suci nisu prihvatili tu "pomoć", prvi put odveo goste na dva gola prednosti (9-7) i uopće jednu momčad na takvu razliku. Između dva Rusova gola još jedna Ćukova majstorija, sada lobom.</p><p>Fatović je zabio i šesti, a Ćuk treći. Kako? Posve identično kao dvije minute ranije. Popadić kao da ništa nije naučio. Mladost je počela, iako fizički nemoguće, letjeti bazenom, Jug ostao bez ideje kako je zaustaviti, pogotovo Harkova koji je nešto opasno dobro popio tijekom poluvremena. Nakon gola Miloša zabio je i treći u trećoj četvrtini i katapultirao svoju momčad na ogromnih 12-8. Treba li uopće reći da je Gruž posve utihnuo.</p><p>Koliko su Dubrovčani nestali iz utakmice, samo treba pogledati 13. gol Mladosti. <strong>Vrlić </strong>je ostao sam kao duh na pet metara, a nije bio peterac. Za 7-1 Mladosti u trećoj četvrtini! To Gruž ne pamti iz davnina... Zadnja četvrtina, nitko to nije očekivao, pretvorila se samo u formalnost.</p><p>"Žapci" su uzeli ispred "Gospara" i treći od zadnja četiri trofeja za koje su se borili. Borba za peti, onaj u Prvenstvu Hrvatske, kreće već u subotu, također u Gružu. Nakon ovakvog izdanja i svježe međusobne povijesti favorit je - Mladost.</p><p><strong>Regionalna vaterpolska liga, finale:</strong></p><p>Jug AO - <strong>Mladost</strong> 11-15 (2-3, 5-3, 2-7, 2-2)</p><p>Gruž, gledatelja: 800</p><p>Suci: Štampalija/Franulović</p><p>Jug AO: Popadić (6 obrana), Jarak; Macan, Fatović 6, Lončar, Kržić 1, Garcia, Lozina, Merkulov 1, Papanastasiou, Žuvela 1, Benić 1, Obradović 1, Tomasović</p><p>Mladost: Marcelić (12 obrana), Jurlina (1 obrana); Radu 1, Miloš 2, Biljaka, Ćuk 5, Bajić, Bukić 1, Lazić, Bowen 2, Dašić, Kunac, Harkov 3, Vrlić 1</p><p>Igrač više: Jug AO 6/17, Mladost 3/9</p><p>Peterci: Jug AO 2/2, Mladost 1/1</p><h2>Gužva na ulazu</h2><p>Jučer, kada nije bilo toliko zainteresiranih, nije bilo takvih problema, ali danas uoči finala ispred gruških ulaza stvorila se poveća kolona. Zaštitari su trebali popisati ime i prezime svakog gledatelja, izmjeriti temperaturu, a kako nitko baš nije poželio doći ranije, logično da nisu svi mogli na vrijeme na bazen. Pa je utakmica počela dok su gledatelji još ulazili, a na koncu ih se skupilo oko 800, otprilike koliko je bio i dopušten kapacitet odnosno trećina Gruža.</p>