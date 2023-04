Mladost pomela Dinamo i 18. put postala prvak Hrvatske

Odbojkašice Mladosti šesti su put zaredom osvojile naslov prvakinja Hrvatske te su došle do ukupno 18. titule u povijesti hrvatskih prvenstava.

Protiva Dinama u trećem finalnom susretu doigravanja još su jednom igračice Mladosti demonstrirale vrhunsku igru i pobijedile u svom Domu odbojke s 3-0 (25-12, 25-14, 25-17) nakon sat i tri minute igre. Mladostašice su tako već pune dvije godine bez poraza u domaćem prvenstvu. Mladost je i prva dva finalna meča dobila bez izgubljenog seta.

Dinamo je pokušavao, ali Mladost je bila prejaka. Trener Mladosti Miodrag Stojaković nije puno eksperimentirao, već je u utakmicu ušao s najjačim snagama, Karla Antunović je bila organizatorica igre, Andrea Mihaljević korektorica, libero Izabela Štimac, srednje blokerice Astrid Popić i Aida Mehić te primačko-pucački par Josipa Matrković i Katarina Pavičić.

Nakon prva dva seta dominacija Mladosti se nastavila i u trećem setu, u kojem su doduše gošće čak i vodile u uvodnom dijelu te dionice. No, na kraju je Mladost i taj set odvela lagano do kraja, do 25-17 za konačnih 3-0 i još jednu titulu prvakinja Hrvatske. Zlatne medalje odbojkašicama Mladosti dodijelio je predsjednik HOS-a Frane Žanić, a brončane Dinamu stručni tajnik HOS-a Ivan Donald Marić.

- Uspjeli smo ostvariti zacrtane ciljeve, pobijedili u sva tri finalna susrerta s po 3-0, mislim potpuno zasluženo. Ovo je prava nagrada djevojkama za mukotrpan cjelogodišnji rad - rekao je nakon pobjede trener Mladosti Stojaković.

Njegov kolega na klupi Dinama, Igor Šimunčić mogao je tek konstatirati.

- Dali smo sve, probali sve, ali Mladost je bila prejaka za nas. Mladost je bila spremna cijelu finalnu seriju jer da nije, mi bismo još imali neke šanse, ovako baš i ne. Ovo je realno, ovo je naš maksimum.

Karla Antunović, organizatorica igre Mladosti, također je zadovoljno komentirala pobjedu svoje ekipe.

- Znale smo da smo favoriti, ali nismo ni u jednom trenutku bile opuštene. Svaku smo se utakmicu držale dogovora i to je rezultiralo našim pobjedama od 3-0. Drago mi je da je ovako brzo završila finalna serija jer me uskoro čekaju pripreme reprezentacije.

