Mladost u gradu Rafe Nadala, Kaštelani dočekuju Zvezdu, a portugalski velikan u Nedelišću

Čak pet hrvatskih klubova bit će u akciji na europskim odbojkaškim parketima u srijedu. Odbojkašice Dinama u Plovdivu (17:30) igraju uzvrat kvalifikacija za Ligu prvakinja protiv bugarskih prvakinja Maritze, koja je prošlog tjedna s uvjerljivih 3-0 slavila u Sutinskim vrelima. Dinamovkama, koje su prošlog vikenda prekinule niz poraza u domaćem prvenstvu, uzvrat bi trebao biti još jedna europska škola prije nego što sezonu nastave u CEV kupu.

U bugarsko-hrvatskom odbojkaškom dvomeču Mursa će također u goste, ali u glavni grad Bugarske. Levski iz Sofije prošlog je tjedna u Gradskom vrtu pobijedio 3-2 u neizvjesnom susretu, no i dalje je sve otvoreno za prolazak u zadnji krug kvalifikacija. Osječane dalje vodi pobjeda 3-0 ili 3-1, eventualna pobjeda 3-2 u zlatni set, a poraz, pak, u CEV kup. Utakmica počinje u 19 sati.

U Challenge kupu imamo tri predstavnika. Zagrebačka Mladost u prvom kolu otputovala je na daleku Mallorcu kod Manacora, rodnoga grada Rafaela Nadala. Mladostaši su blagi favoriti, tim više što se u sastav nakon lakše ozljede vratio Timofej Žukovski, a i na klupi imaju trenera Španjolca. No, Manacor, europski debitant, ima čak sedam stranaca i prvenstvenu sezonu otvorio je s tri pobjede. Susret se igra od 19 sati.

- Nikada nije lako započeti natjecanje utakmicom u gostima, ali pokušat ćemo dobro krenuti kako bismo održali naš uobičajeni tempo. Inače, Manacor prvi puta igra u nekom europskom kupu, što je posljedica odlične igre prošle sezone kada su igrali u finalu domaćeg kupa i u polufinalu doigravanja prvenstva. Siguran sam da će i sad igrati na visokoj razini. Želio bih da odigramo s većom konstantnošću nego što smo igrali u prošlim utakmicama. Naš je cilj naravno pobijediti u ovoj utakmici i napredovati kao momčad - rekao je trener Mladosti Fernando Munoz Benitez.

- Spremni smo za meč sa Španjolcima. Dobra je stvar što je naš trener od tamo i što nas je sigurno najbolje pripremio za okršaj s njima. Mi smo protekli vikend odradili jaku utakmicu protiv dotad prvoplasiranog Dinama, bio je to zaista kvalitetan meč koji je na kraju s 3-1 završio u našu korist. To su baš utakmice koje nam trebaju pred izlazak u Europu, protiv jakih suparnika, da možemo provjeriti našu formu. Mislim da smo potpuno spremni za Manacor, idemo u kompletnom sastavu i želimo se vratiti s pobjedom - poručio je korektor Marino Marelić.

Zagreb: Kvalifikacijska utakmica CEV Lige prvaka izmedju HAOK Mladost - Vojvodina NS SEME | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pravi spektakl bit će u Nedelišću, gdje Centrometal dočekuje portugalskog velikana Benficu (18:00), najvećeg protivnika u klupskoj povijesti. Možda baš i nije trenutak za takvo što jer se Črečani muče na početku sezone, imaju dvije pobjede i četiri poraza, dok Benfica u domaćoj ligi u četiri susreta nije izgubila ni set. Mogao je šanse Međimurcima povećati Ivan Raič, ali još nije spreman za povratak.

Posebnu pozivnicu navijačima zbog imena protivnika ne treba slati Ribola Kaštela, u čiju dvoranu stiže Crvena zvezda (19:00). Kaštelani su za vikend pobijedili Centrometal u gostima i u vedrijem tonu, nakon poraza kod kuće od Rovinja, najavili dolazak Beograđana.

- Crvena zvezda je ozbiljna, odlično posložena momčad s bogatom tradicijom srpske odbojke i nije često da ovako veliko ime gostuje kod nas. Svjesni smo da dolazi favorit jer su uz Radnički složili ekipu koja na papiru može napasti naslov prvaka Srbije, ali mi se sigurno nećemo predati. Očekujem veliku podršku naše publike jer nam njihova energija jako puno znači - kaže trener Ivan Rančić.

- U prošloj utakmici pokazali smo, osobito u dva seta, da možemo igrati na visokoj razini kad držimo koncentraciju i energiju. Ako to ponovimo, vjerujem da možemo pružiti odličnu partiju, u kojoj će puno toga ovisiti o našem servisu. Zvezda ima vrlo energične igrače, posebno na prijemu- Egipćanina Omara i eksplozivnog Bekrića te korektora Krstića i iskusnog dizača Petrovića, po meni najboljeg u ligi, koji sjajno razigrava momčad. Svjesni smo njihove kvalitete, ali baš zato želimo pokazati karakter, borbenost i spremnost na svaki poen.