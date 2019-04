Mladostaši su slavili vrijeđajući mene! Pa kakve su to pjesme?

Smijenjen sam s funkcije izbornika odbojkaške reprezentacije Hrvatske. Hvala svima koji ste mi pomogli na mom kratkom putu, a onima koji su se trudili smijeniti me također hvala, jer su me dodatno ojačali. Iznad svih - Hrvatska - poručio je na društvenim mrežama Ivan Rančić, od koga smo tražili dodatni komentar. Što se to kuha u hrvatskoj odbojci, zbog čega je smijenjen izbornik koji do danas nije dobio jasan odgovor na isto pitanje?

- Smatram da sam neopravdano smijenjen. Reprezentaciju sam preuzeo u nizu od devet poraza, podmladio je i bez Omrčena i Krnića smo osvojili Silver Europa ligu i peto mjesto na Mediteranskim igrama, što je bio dobar rezultat s obzirom na okolnosti - kaže Rančić i nastavlja:

- Nismo se plasirali na EP i to smatram neuspjehom, no činjenica je da se naš glavni igrač Žukovski ozlijedio i nije igrao ključnu utakmicu u Austriji, da nismo mogli računati ni na Rajića, uoči zadnje dvije utakmice napustio nas je i Galić koji je dobio ponudu iz Indonezije a bilo je i nekoliko neopravdanih otkaza, poput Sedlačeka, Šarčevića i Mitrašinovića. Na žalost, potvrdilo se da mi nemamo kult reprezentacije, a ni HOS nije napravio ništa po pitanju kažnjavanja igrača koji bez razloga otkazuju nastupe, čime se šalje jako loša poruka.

Nitko mu nije objasnio razlog smjene, igrač tvrdi da je bilo "prljavih igara"

Najveća Rančićeva zamjerka je to što mu nitko nije imao hrabrosti reći u lice što mu se zamjera, sve je obavljeno na brzinu, telefonom i bez objašnjenja.

- Predsjednik HOS-a Ante Baković kazao mi je da je on bio za moj ostanak, kao i Stručna komisija, no da su pojedini članovi UO na njega vršili pritisak da me smijeni. Kakva je to poruka ostalim izbornicima? Umjesto da sjednemo i porazgovaramo kao ljudi, rečeno mi je da sam smijenjen jer se nisam baš najbolje snašao!? A bio sam izbornik dvije godine i pred mene nisu postavili nikakav cilj! Proveli smo na pripremama i natjecanjima 100 dana, bez ikakvog incidenta, svi su hvalili atmosferu, sve je bilo u redu....

Igrač zagrebačke Mladosti Marko Sedlaček ustvrdio je da je u Rančićevom mandatu bilo ''prljavih igara''.

- Sedlaček nije ni relevantan, niti ima reference suditi o mojoj stručnosti, niti je nešto dao hrvatskoj odbojci. On je napustio pripreme i ostavio kolege na cjedilu nakon što je na mene i stožer vršen konstantan pritisak da on mora igrati, a mi nismo htjeli popustiti jer smo smatrali da je Galić bolji od njega. Na koncu smo osvojili Silver Europa ligu, a Galić je bio MVP. Što se tiče ''prljavih igara'' za koje me proziva, to je ipak ozbiljna kleveta, pa moram ozbiljno razmisliti o daljnjim koracima, no žao mi je što Savez nije reagirao i zaštitio instituciju izbornika, na koncu i sebe same, jer ovo se tiče i njih.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zagrebačka Mladost slavila je u petom susretu protiv Rančićevih Kaštela i osvojila prvenstvo, a za dva tjedna iste se momčadi sastaju i u finalu kupa u Rovinju.

- Čestitao bih im na osvojenoj tituli, na terenu je bilo sve fer i korektno, ali nije bilo lijepo da me se vrijeđa pjevanjem pogrdnih pjesmica u gostujućoj svlačionici. To nije bilo korektno, tako se ne ponašaju pravi sportaši, no znam odakle to dolazi i ne iznenađuje me. Što se tiče finala kupa, nadam se da će proći fer i korektno i da će pobijediti bolja momčad. U petoj utakmici finala bili su bolji za Inoslava Krnića čije je iskustvo bilo prevaga, nadam se da ćemo mi biti bolji u finalu kupa.

