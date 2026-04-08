Mladostašica iz Nairobija: Za Hrvatsku sam dosad znala zbog Modrića i Igre prijestolja...

Nakon više od desetljeća, ženski odbojkaški kolektiv Mladosti opet ima neeuropski štih. Neki će se možda sjetiti da su od 2012. do 2014. godine u Domu odbojke igrale dvije Japanke, Kaori Nakamura i Satsuki Minami, s kojima je Mladost u zadnjoj sezoni prekinula šestogodišnju sušu u prvenstvu, pa čak dobila i navijačku grupu Banzai Mladost. Ove sezone u Mladosti je dašak Afrike, koji je iz Kenije donijela Pamella Owino (24). Tko je pogledao utakmice Mladosti, može se okladiti da će korektorica iz Nairobija biti najefikasnija igračica zagrebačke ekipe. Bilo je tako i u utakmici za prvi trofej ove sezone, u finalu Kupa Snježane Ušić u kojem je Kaštelanke istorpedirala s 30 poena.